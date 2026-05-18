Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), dio a conocer que la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano (CMFEQ) “Mérida-Lindavista” en Yucatán se incorporará al programa La Clínica es Nuestra.

A través de este programa, la CMFEQ recibirá una inversión de un millón 100 mil pesos para mejorar la infraestructura y el equipamiento del hospital.

“Este año tendrán un millón 100 mil pesos en esta clínica para definir algunas mejoras, eso independientemente de lo que tenga que hacer la autoridad central; pero lo que falte, ustedes lo saben, se puede invertir con este programa para mejorar el servicio en la clínica” Martí Batres, titular del ISSSTE

ISSSTE refuerza atención médica y equipamiento en Yucatán

De acuerdo con el titular del ISSSTE, el programa La Clínica es Nuestra, el cual es impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha beneficiado a 562 clínicas en todo el país, de las cuales 13 se ubican en Yucatán.

Asimismo, detalló que la meta para el 2026 es que 640 unidades se incorporen al programa federal, con un total de 15 clínicas en el estado.

ISSSTE destacó un abasto de medicamentos cercano al 98% en Yucatán. (cortesía)

Batres Guadarrama aseguró que estas acciones son con el objetivo de fortalecer la atención médica en Yucatán, destacando la donación de instalaciones del Centro de Salud con Servicios Ampliados “Felipe Carrillo Puerto”, así como la incorporación de 39 médicos y médicas especialistas. Además de la renovación y ampliación de ambulancias, y más del 97% de abasto de medicamentos.

Pensionados del ISSSTE reciben credenciales permanentes

Por otra parte, el funcionario entregó 20 credenciales permanentes para pensionados y pensionadas, con el fin de que no tengan que estar haciendo la renovación cada dos años.

ISSSTE destacó un abasto de medicamentos cercano al 98% en Yucatán. (cortesía)

Finalmente, el director de la CMFEQ “Mérida-Lindavista”, Ricardo Antonio Cerón Victoria, agradeció el apoyo del ISSSTE y de las autoridades federales por reafirmar su compromiso con una atención de calidad, con cercanía y trato digno para las y los derechohabientes.