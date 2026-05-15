El Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Tlajomulco de Zúñiga, perteneciente al ISSSTE, realizó la primera jornada anual de colocación de fístulas para beneficiar a 13 pacientes con enfermedad renal crónica provenientes de Jalisco y Aguascalientes.

Las y los derechohabientes atendidos, quienes evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta sin complicaciones, requieren tratamiento de hemodiálisis, por lo que necesitaban accesos vasculares seguros y funcionales para continuar con sus procedimientos médicos.

De los pacientes beneficiados, dos fueron mujeres y 11 hombres, con edades entre los 18 y 73 años.

Especialistas del ISSSTE fortalecen atención renal en Jalisco

La jornada médica contó con la participación de especialistas de distintos hospitales del ISSSTE, incluyendo personal médico de los hospitales regionales de Acapulco y Morelos, además del equipo médico y de enfermería del HRAE Tlajomulco.

Entre los participantes estuvieron cirujanos, anestesiólogos y personal especializado que colaboraron para realizar los procedimientos de manera segura y eficiente.

El director del HRAE Tlajomulco de Zúñiga, Alan Solano Magaña, destacó que este tipo de jornadas forman parte de las acciones impulsadas para fortalecer los servicios de salud pública y ampliar la atención especializada a los derechohabientes.

HRAE Tlajomulco del ISSSTE realiza jornada para pacientes con enfermedad renal. (Cortesía)

Asimismo, resaltó que el ISSSTE mantiene una estrategia enfocada en mejorar la infraestructura hospitalaria, ampliar la cobertura médica y consolidar equipos altamente capacitados para brindar atención de calidad.

Una de las pacientes beneficiadas reconoció la rapidez y seguridad del procedimiento, además de agradecer la atención recibida por parte del personal médico durante su tratamiento.

Con estas jornadas quirúrgicas, el ISSSTE continúa fortaleciendo la atención especializada para pacientes renales a nivel nacional, priorizando servicios médicos dignos y oportunos en apego al Plan Nacional de Salud impulsado por el Gobierno de México.