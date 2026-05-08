El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por Martí Batres Guadarrama, sumó 480 procedimientos realizados en cuatro quirófanos rehabilitados del Hospital General “5 de Diciembre”, en Mexicali, Baja California.

La rehabilitación forma parte de la estrategia para fortalecer la atención médica de derechohabientes de Mexicali, Tijuana y Ensenada, así como de Sonoyta y San Luis Río Colorado, en Sonora.

ISSSTE fortalece atención médica en Mexicali con nuevos quirófanos rehabilitados

El director del Hospital General “5 de Diciembre”, Caleb Cienfuegos Roscón, señaló que la puesta en operación de estos espacios, realizada entre marzo y abril, forma parte del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La rehabilitación incluyó:

Dos quirófanos de 32.64 metros cuadrados

Un tercer quirófano de 22.84 metros cuadrados

Un cuarto quirófano de 55.8 metros cuadrados

El primer procedimiento realizado en el último quirófano rehabilitado fue la colocación de una prótesis de rodilla a un paciente adulto mayor.

La ampliación del área quirúrgica permitirá realizar procedimientos de corta estancia como:

Biopsias

Colecistectomías

Plastias de hernia

Endoscopias

Gastrostomías

Sedaciones para atención odontológica

Además, las salas dos, tres y cuatro estarán destinadas a cirugías de mayor complejidad, entre ellas traumatología, ortopedia, neurocirugía, oncología quirúrgica y cirugía cardiotorácica.

ISSSTE suma 480 cirugías en quirófanos rehabilitados del HG “5 de Diciembre” en Mexicali. (Cortesía)

ISSSTE de Mexicali amplía capacidad quirúrgica con especialistas y nuevo equipamiento

Los quirófanos operan con un equipo de 20 trabajadoras y trabajadores de la salud, entre especialistas, personal médico, enfermería, anestesiólogos e instrumentistas, lo que fortalece la capacidad operativa del hospital.

Asimismo, el ISSSTE contempla la contratación de más personal para activar nuevas unidades quirúrgicas y reducir tiempos de espera para la población derechohabiente.

Como parte del equipamiento adquirido a finales de 2025, el hospital recibió:

Dos mesas quirúrgicas electrohidráulicas especializadas

Una máquina de anestesia de alta especialidad

Una unidad de electrocirugía avanzada

Cuatro monitores avanzados de signos vitales

Un aspirador ultrasónico

Un equipo de endoscopia de última generación tipo “Spyglass”

La inversión total para el equipamiento ascendió a 10 millones 237 mil pesos.