Miguel Cortés Miranda, un químico farmacobiólogo residente de la Ciudad de México (CDMX), sería responsable de varios feminicidios llevados a cabo en su departamento de la alcaldía Iztacalco; aquí te decimos quién es esta persona.

El 16 de abril, María José, una joven de 17 años de edad, fue víctima de feminicidio en su propia casa por su vecino, Miguel Cortés Miranda, quien presuntamente la apuñaló después de haber abusado sexualmente de ella; Cassandra, la madre de María José, intentó defender a su hija y salió herida.

Por este caso, ayer jueves 18 de abril, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó sobre la detención de Miguel Cortés Miranda, pues la autoridades además encontraron rastros de al menos 7 mujeres sin vida en su departamento de Iztacalco.

Además de los restos humanos hallados, entre ellos cinco cráneos humanos, en el inmueble fueron encontradas credenciales y material quirúrgico, por lo que el departamento de Miguel Cortés Miranda fue asegurado por la Fiscalía de la CDMX.

¿Quién es Miguel Cortés Miranda?

Miguel Cortés Miranda es un químico farmacobiólogo residente de la CDMX; según el reportero Carlos Jiménez, una persona aparentemente normal que se manifestaba en contra de la violencia animal y subía selfies en distintas partes del mundo.

En redes sociales, Miguel Cortés Miranda presumía trabajar en un laboratorio como químico farmacobiólogo y, junto con sus amigas, participaba en manifestaciones en contra del maltrato animal; además de hablar tres idiomas y visitar países como Japón.

¿Miguel Cortés Miranda está casado?

Miguel Cortés Miranda no ha revelado si está casado o no, mientras que la Fiscalía de la CDMX aún no ha destacado este dato como efecto de las investigaciones en contra del presunto feminicida.

¿Miguel Cortés Miranda tiene hijos?

Miguel Cortés Miranda tampoco ha revelado información referente a si tiene hijos o no, tampoco la Fiscalía de la CDMX ha revelado información en ese sentido hasta este momento.

¿Qué edad tiene Miguel Cortés Miranda?

Miguel Cortés Miranda tiene 39 años de edad, de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía de la CDMX.

¿Qué signo zodiacal es Miguel Cortés Miranda?

El signo zodiacal de Miguel Cortés Miranda también se desconoce, así como la fecha de su nacimiento.

¿Qué estudió Miguel Cortés Miranda?

Miguel Cortés Miranda se desempeña como químico farmacobiólogo según información aportada por la Fiscalía de la CDMX. Sin embargo, se desconoce el historial académico del detenido.

¿Miguel Cortés Miranda tenía un modus operandi?

El departamento de Miguel Cortés Miranda contaba con restos de al menos 7 mujeres e identificaciones de 20 personas, entre las cuales estarían estudiantes, laboratoristas, sexoservidoras y compañeras de trabajo del químico.

Hasta el momento se desconoce si el detenido tenía un modus operandi. Sin embargo, debido a la evidencia encontrada en su departamento se puede hablar del caso de un presunto feminicida serial.