Luego de que una jueza negará a Livia Brito el amparo con el que buscaba frenar su proceso penal por falsedad de declaraciones, la actriz fue vinculada a proceso por agresión a paparazzi en Cancún.

Al respecto, Livia Brito señala que el caso, derivado de un incidente que tuvo lugar en junio de 2020 con el fotógrafo Ernesto Zepeda, simplemente pasó a otra etapa.

En un encuentro con la prensa, la actriz -de 40 años- explicó:

“Falta la segunda etapa. Pasa a un magistrado, que es como un estado superior, que tiene que revisarlo todavía. O sea que todavía no se cierra el proceso. Falta mucho, como ocho meses” Livia Brito

Asegurando que confía en el proceso jurídico, dice estar tranquila.

“Estoy muy tranquila. Confío en las autoridades, confío en la justicia y son procesos que hay que pasar” Livia Brito

Anteriormente, la protagonista de exitosas telenovelas como La Desalmada, Abismo de pasión y Minas de pasión, perdió el juicio civil por este mismo caso, tuvo que pagar más de un millón de pesos por indemnización y daño moral al fotógrafo.

Livia Brito inicia grabaciones de su nueva telenovela

Livia Brito no permite que su batalla legal con Ernesto Zepeda le quite el sueño. La actriz prefiere poner toda su concentración en su nueva telenovela.

A inicios de semana, a la par que era vinculada a proceso, Livia Brito comenzó a filmar las primeras escenas del melodrama “Infinito Amor”, el cual protagoniza bajo la dirección de Salvador Mejía.

“Ahorita estamos enfocadas en la telenovela. Yo creo que me da muchísima paz tener trabajo y tener mi mente ocupada en esto” Livia Brito

En la nueva historia, la actriz comparte el estelar con Gonzalo García Vivanco -de 44 años-.

Amor Infinito se estrenará por Televisa, una vez que concluyan “El Renacer de Luna”, telenovela que se transmite de Lunes a Viernes a las 6:30 P.M.