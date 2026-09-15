En Jáltipan de Morelos, Veracruz, se registró una explosión en inmediaciones de una planta de sal la tarde de este lunes 14 de septiembre; se reportan heridos y al menos 3 muertos.

Se menciona que la explosión tuvo lugar en un camino de terracería entre la localidad de Agua Fría con Jaltipán de Morelos, en las inmediaciones de Potrerillo.

Hasta el momento, se desconoce la razón detrás de la explosión en Jáltipan de Morelos, aunque se le vincula a la falla de un ducto de Pemex en el área de Chinameca-Jáltipan, sin confirmación oficial.

Explosión en Jaltipán de Morelos, Veracruz: al menos 3 muertos y varios heridos

La tarde de este lunes 14 de septiembre, se registró una explosión en la planta de sal de Jaltipán de Morelos, en Veracruz, que habría dejado muertos y heridos, como confirmó el alcalde Gildardo Maldonado.

De acuerdo con un primer video, el alcalde de Jaltipán de Morelos, Gildardo Maldonado señaló que trasladó un herido de gravedad a un hospital cercano, quien le habría confirmado el saldo de varios muertos.

En un video posterior, el alcalde de Jaltipán de Morelos señaló que la mayoría de los heridos no tendrían lesiones de gravedad, aunque hasta el momento Protección Civil municipal no tenía una cifra oficial.

Mediante un mensaje compartido en redes, el IMSS confirmó que activaron el protocolo de emergencia, asimismo, Protección Civil de municipios cercanos a Jaltipán acudieron a la planta de sal para atender la emergencia.

Explosión en Jáltipan de Morelos provoca movilización: señalan muertos y heridos (Captura de pantalla)

Derivado de la explosión en Jaltipán, el edil llamó a la población a estar atentos a las indicaciones, en especial a los habitantes cercanos a la planta de sal, quienes en caso de ser necesario, serían evacuados.

¿Qué pasó en Jaltipán de Morelos? Lo que se sabe de la explosión en planta de sal

En videos que circulan en redes sociales muestran la densa columna de humo y el fuego que provocó la explosión, la cual de momento, el alcalde adjudicó a una posible acumulación de gas de la planta de sal.

De acuerdo con un segundo video de trabajadores de Jaltipán de Morelos, la planta de sal está en desuso, por lo que presumen, la explosión sería por la ruptura de un ducto en sus instalaciones.

La gobernadora Rocío Nahle señaló al respecto que más adelante se hará la investigación de la causa detrás de la explosión, ya que resaltó, de momento lo más importante es atender la emergencia.