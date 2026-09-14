Este lunes 14 de septiembre, Apple lanzó de manera oficial la versión definitiva del nuevo iOS 27 que trae consigo diversos cambios en busca de mejorar la experiencia de sus usuarios.

Al respecto, la empresa dio a conocer que el nuevo sistema operativo está disponible para instalarse en todas las líneas de iPhone 11 a 18, así como para el nuevo iPhone Duo.

Pero, ¿qué trae de nuevo el iOS 27? Te contamos los detalles sobre las novedades, cambios y mejorar en el funcionamiento para los dispositivos iPhone.

iPhone (Especial)

Conoce las novedades del iOS 27 que llegan al iPhone

Luego de tres meses en la etapa beta, Apple lanzó este 14 de septiembre el iOS 27, sistema operativo de mayor estabilidad en iPhone y que promete una mejor experiencia a los usuarios.

De acuerdo con diversas reviews, el nuevo iOS 27 ha mejorado una serie de problemas que habían sido señalado por los consumidores en años previos, pues incluye estos cambios:

Renovación de Siri para que ofrezca una experiencia más conversacional, con mejor comprensión del contexto y capaz de realizar acciones en diferentes aplicaciones

Mayor potencia de Apple Inteligence para la edición de imágenes con la que se pueden eliminar personas, objetos, reflejos o distracciones aleatorias de las fotos en segundos

Nueva interfaz de usuario Dynamic Island para el temporizador

Nueva función Reframe que permite cambiar el ángulo y la composición de una foto después de tomarla

Nuevos controles parentales para revisar lo que pueden hacer los menores de edad con el iPhone

Reajustes de Liquid Glass que permiten un nuevo control deslizante, así como modificaciones para tener más o menos transparencia

más o menos transparencia La aplicación Contraseñas actualizará automáticamente las credenciales y ayudará a gestionar los inicios de sesión de forma más inteligente

Introducción de nueva página de artista en Apple Music

Ajustes de volumen para cada tipo de alerta

iPhone (especial / tomada de X)

¿Cómo instalar el nuevo iOS 27?

Con el lanzamiento del nuevo iOS 27, también se han generado algunas dudas sobre la forma de comenzar a usarlo, ante lo cual se ha explicado que debe instalarse en el iPhone:

Ve a la aplicación Ajustes en tu iPhone

Selecciona la opción General

Pulsa sobre Actualización de software

Espera a que el sistema busque la versión disponible

Toca en Descargar e instalar (o Instalar ahora si ya se descargó en segundo plano)

Introduce el código de desbloqueo de tu iPhone si te lo solicita

Acepta los Términos y Condiciones de Apple

Espera a que termine la descarga y la posterior instalación sin apagar el teléfono

Para verificar que el proceso fue exitoso, ve a Ajustes > General > Información y comprueba que la versión del sistema sea la correcta

Antes de instalar el nuevo iOS 27, debes realizar una copia de seguridad en iCloud o en un ordenador para evitar perder información y conecta el iPhone al cargador para que no se apague en el proceso.