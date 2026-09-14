Iván Escalante, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habló sobre una posible revisión en vehículos BYD tras el accidente en la carretera Mexico-Toluca que llevó al incendio de este automóvil.

Escalante explicó en la mañanera de Claudia Sheinbaum, que existen dos vías por las que la Profeco podría hacer una revisión, por lo que debido al origen del accidente deberán solicitar a la institución le revisión de los vehículos BYD.

Profeco podría revisar vehículos BYD tras accidente en la México-Toluca que terminó en incendio total

En la madrugada del 12 de septiembre de 2026 en la carretera México-Toluca, se tuvo un accidente de un vehículo BYD contra una SUV Audi. Sin embargo, el conductor de la marca China eléctrica murió tras el incendio total del vehículo.

El accidente generó dudas por la forma en que el vehículo BYD se encendió tras el choque, por lo que Iván Escalante de la Profeco, fue cuestionado sobre un análisis en la calidad de esta marca de automóviles.

Nota en desarrollo... en breve más información