El alcalde de Jáltipan, Veracruz, cuyo nombre es Gildardo Maldonado Guzmán vivió un atentado en su rancho.

Gildardo Maldonado Guzmán salió a hablar de ello y de la ineficiente seguridad que cree le dieron tras el atentado, pero ¿quién es? Te lo contamos con lo siguientes datos:

¿Quién es Gildardo Maldonado Guzmán?

Gildardo Maldonado Guzmán es el alcalde electo de Jáltipan, Veracruz, según el proceso electoral que concluyó un junio 2025.

Gildardo Maldonado Guzmán nació en Jáltipan y aunque su carrera política es corta, es bien conocido en su municipio como ‘El Parcero’.

El ahora alcalde electo, es dueño del Rancho Parceros, mismo que renta para salón de fiestas, eventos con sus ejemplares y donde vende barbacoa los fines de semana.

Gildardo Maldonado Guzmán, alcalde de Jáltipan, Veracruz. (Facebook/gildardo.maldonadoguzman)

El padre de Gildardo Maldonado Guzmán es Tito Maldonado Tinoco, pero de su madre se desconoce el nombre. Sus hermanas son Silvia Maldonado Guzmán e Imelda Maldonado Guzmán.

Papás de Gildardo Maldonado Guzmán, alcalde de Jáltipan, Veracruz. (Facebook/gildardo.maldonadoguzman)

En su tiempo libre, Gildardo Maldonado Guzmán gusta de jugar béisbol.

¿Qué edad tiene Gildardo Maldonado Guzmán?

Gildardo Maldonado Guzmán tiene 43 años de edad, pero se desconoce su fecha exacta de nacimiento.

¿Quién es la esposa de Gildardo Maldonado Guzmán?

La esposa de Gildardo Maldonado Guzmán es Verónica Flores.

Gildardo Maldonado Guzmán con su esposa Verónica Flores. (Facebook/gildardo.maldonadoguzman)

¿Qué signo zodiacal es Gildardo Maldonado Guzmán?

Se desconoce el signo zodiacal de Gildardo Maldonado Guzmán.

¿Cuántos hijos tiene Gildardo Maldonado Guzmán?

Gildardo Maldonado Guzmán tiene tres hijos menores de edad.

Gildardo Maldonado Guzmán con sus hijos y su esposa. (Facebook/gildardo.maldonadoguzman)

¿Qué estudió Gildardo Maldonado Guzmán?

Gildardo Maldonado Guzmán es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, así como también en Educación Física, pero no se encontraron sus cédulas registradas en la SEP.

Anteriormente, Gildardo Maldonado Guzmán estudió la secundaria en el General Número Uno, así como la preparatoria en el COBAEV.

Gildardo Maldonado Guzmán, alcalde de Jáltipan, Veracruz. (Facebook/gildardo.maldonadoguzman)

¿En qué ha trabajado Gildardo Maldonado Guzmán?

Gildardo Maldonado Guzmán trabajó como Policía Federal de Caminos de 2007 a 2011 con servicio en:

Gildardo Maldonado Guzmán comenzó como servidor público en junio 2025 como alcalde de Jáltipan, Veracruz.

Gildardo Maldonado Guzmán, alcalde de Jáltipan, Veracruz, sufrió un atentado

Gildardo Maldonado Guzmán es el alcalde electo de Jáltipan, Veracruz por el Movimiento Ciudadano (MC) que sufrió un atentado en su contra el 14 de noviembre.

El viernes 14 de noviembre, Gildardo Maldonado Guzmán fue alertado de que su rancho al sur de Veracruz fue baleado y aunque él no estaba ahí, sí había personas de su confianza.

Ante la denuncia que levantó en la Fiscalía General del Estado, el alcalde recibió dos escoltas para su seguridad, pero él cree que es muy poco.

Gildardo Maldonado Guzmán también compartió que desde septiembre solicitó la seguridad, explicando lo que se vive en el estado de Veracruz, pero no le hicieron caso sino hasta el atentado.

Por otra parte, negó que el atentado en su contra haya sido con tintes políticos y Gildardo Maldonado Guzmán aseguró que todo es parte de la inseguridad en Veracruz.