Abelina López cuestionó el nombramiento de Beatriz Mojica como coordinadora de Morena en Guerrero; señaló que ella tiene la encuesta real con más de 100 mil simpatizantes.

“Me parece que este es un parteaguas. Quien festeje, me parece que está festejando la crónica de una muerte anunciada”. Abelina López, alcaldesa con licencia de Acapulco

La alcaldesa con licencia de Acapulco se habría retirado tras el nombramiento de Beatriz Mojica, pese a que todos los participantes para la encuesta de Guerrero habían manifestado unidad.

Aseguró que no se siente derrotada tras la encuesta que favoreció a Beatriz Mojica como coordinadora para las elecciones 2027, aunque se rehusó a dar a conocer su porcentaje.

Abelina López (Especial)

Abelina López cuestiona nombramiento de Beatriz Mojica como coordinadora de Morena en Guerrero

Para medios y tras el nombramiento de Beatriz Mojica como coordinadora, Abelina López sentenció que ganaron las encuestas de papel, pero ella tiene “la encuesta real” que sería el respaldo de simpatizantes.

Al respecto, Abelina López aseguró que más de 100 mil simpatizantes han marchado con ella, aunque omitió decir el porcentaje en la encuesta, además de no responder sobre si apoyara a Beatriz Mojica.

Abelina López también resaltó que respeta la dirigencia de Morena ante cuestionamientos sobre la transparencia de la encuesta, pero señaló que esto todavía continúa.

Sin embargo, también mostró su desacuerdo asegurando que se debe revisar la historia de la izquierda, ideología política de la que Abelina López señaló que no se ha separado en sus 41 años de trayectoria.

¿Abelina López buscará la gubernatura con otro partido? Lo que adelantó

Derivado de su cuestionamiento sobre el nombramiento de Beatriz Mojica, Abelina López fue cuestionada sobre si buscará la gubernatura de Guerrero con otro partido: “Lo que diga el pueblo”, fue su respuesta.

Al respecto, los simpatizantes que acompañaban a Abelina López gritaron que la alcaldesa con licencia que la querían ver en las elecciones 2027, porque esa sería la voluntad del pueblo de Guerrero.

Tras su nombramiento, Beatriz Mojica aseguró que los otros aspirantes a la coordinación de Morena acordaron que trabajaran en unidad en territorio, descartando roces, sin mención a Abelina López.