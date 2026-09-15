Alejandro “Alito” Moreno perfiló a Manuel Añorve como el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Guerrero, rumbo a las elecciones 2027.

“En Guerrero, aquí está el gran Manuel Añorve que es nuestro coordinador. Es una gente de primera”. Alejandro Moreno, dirigente del PRI

Así lo dio a conocer ante medios, calificando a Manuel Añorve como una “carta fuerte” que podría convertirse en el mejor gobernador del estado, actualmente gobernado por Morena.

Manuel Añorve (Manuel Añorve)

Elecciones 2027 enfrentarían a Manuel Añorve y Beatriz Mojica

Alito Moreno destacó la trayectoria de Manuel Añorve en Guerrero, donde ha ocupado cargos como alcalde, diputado, senador y servidor público.

“Manuel Añorve no sería un extraordinario candidato, sino sería el mejor gobernador que ha tenido Guerrero por su experiencia” Alejandro Moreno, dirigente del PRI

Alito Moreno consideró que en Guerrero “hay una gran oportunidad” de recuperar terreno, por lo que, adelantó, trabajará en la zona para formar “una gran coalición”.

Justo el mismo día en que Alito Moreno destapó a Manuel Añorve, Morena anunció a Beatriz Mojica como su Coordinadora de la Defensa de la Transformación en Guerrero.

Ambos perfiles se posicionan dentro de sus partidos como los mejores posicionados, aunque el resultado final de su enfrentamiento en 2027 se definirá solo durante el desarrollo de la contienda.

Beatriz Mojica: “La coordinación de Morena en Guerrero no es un reconocimiento personal” (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿Quién es Manuel Añorve, candidato del PRI en Guerrero?

Manuel Añorve Baños es uno de los políticos con mayor trayectoria dentro del PRI en Guerrero.

Originario de Ometepec, nació el 15 de mayo de 1957 y es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su carrera política se ha desarrollado principalmente en Guerrero, particularmente en Acapulco.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado distintos cargos en los gobiernos estatal y municipal, además de haber sido diputado local y diputado federal.