Temascalcingo: Explosión de pirotecnia deja varios heridos

Se registró una explosión en Temascalcingo, Estado de México, en la comunidad de Santa María Canchesdá, que habría dejado varias personas heridas y las movilización de las autoridades.

De acuerdo con Protección Civil del Estado de México, se atiende la explosión de pirotecnia en la comunidad de Temascalcingo, con atención a los heridos que de manera preliminar, se señalan 30 personas.

Al lugar también acudieron los equipos de emergencia del municipio mientras que el IMSS del Estado de México activó los protocoles para la posible recepción de los heridos.

Explosión en Temascalcingo: pirotecnia deja heridos en la comunidad Santa María Canchesdá

Alrededor de las 21:00 horas, los preparativos de pirotecnia en la comunidad Santa María Canchesdá, Temacalcingo, habría provocado una explosión que dejó varios heridos: se menciona de 30 a 60 de manera preliminar.

De momento, las autoridades no han confirmado la cifra de heridos, sin embargo, Protección Civil de los municipios Temascalcingo así como El Oro y Atlacomulco, acudieron al lugar para brindar apoyo.

Así como el ayuntamiento de Ixtlahuaca, que anunció la movilización de sus unidades de emergencia para ayudar con las labores de rescate en coordinación con las autoridades de Temascalcingo.

Se señala que la explosión de pirotecnia tuvo lugar en las inmediaciones de la iglesia de Santa María Canchesdá, lo que provocó la caída de una estructura que dejó personas atrapadas, como confirmó el ayuntamiento de Ixtlahuaca.

A su vez se desconoce qué ocasionó la explosión de pirotecnia, sin embargo, se realizaban en medio de las fiestas patronales de Santa María Canchesdá, por lo que había una fuerte congregación.

En los videos que circulan en redes sociales, los habitantes de Temascalcingo piden ayuda para la movilización de los servicios de emergencia, mientras se ven las primeras imágenes de la explosión.

De manera extraoficial, hay al menos 16 personas que fueron trasladadas al Hospital General de Atlajomulco, sin embargo, pedían ayuda por lesionados que seguían en la iglesia de Santa María Canchesdá.