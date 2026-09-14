León vs San Luis juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 a favor de los locales. Conoce las posibles alineaciones del partido.

León vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

León 3-1 San Luis es el pronóstico en el Estadio Nou Camp, como parte en la Jornada 8 del Apertura 2026.

Pronóstico: León 3-1 San Luis.

León vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido León vs San Luis, en la Jornada 8 de Liga MX en su Apertura 2026.

León

Portero: Óscar García

Defensas: Bryan Colula, Jhohan Romaña, Juan Guevara y Sebastián Vegas

Mediocampistas: José Rodríguez, Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría y Fernando Beltrán

Delanteros: Daniel Arcila y Diber Cambindo

San Luis

Portero: Andrés Sánchez

Defensas: Eduardo Águila, Juanpe, Román Torres y Juan Sanabria

Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge y Miguel García

Delanteros: Yan Lemos y João Pedro

León vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX

León vs San Luis se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Lunes 14 de septiembre a las 19:00 horas por Fox One.