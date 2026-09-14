León vs San Luis juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 a favor de los locales. Conoce las posibles alineaciones del partido.
León vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
León 3-1 San Luis es el pronóstico en el Estadio Nou Camp, como parte en la Jornada 8 del Apertura 2026.
Pronóstico: León 3-1 San Luis.
León vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido León vs San Luis, en la Jornada 8 de Liga MX en su Apertura 2026.
León
- Portero: Óscar García
- Defensas: Bryan Colula, Jhohan Romaña, Juan Guevara y Sebastián Vegas
- Mediocampistas: José Rodríguez, Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría y Fernando Beltrán
- Delanteros: Daniel Arcila y Diber Cambindo
San Luis
- Portero: Andrés Sánchez
- Defensas: Eduardo Águila, Juanpe, Román Torres y Juan Sanabria
- Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge y Miguel García
- Delanteros: Yan Lemos y João Pedro
León vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX
León vs San Luis se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Lunes 14 de septiembre a las 19:00 horas por Fox One.
- Partido: León vs San Luis
- Fase: Jornada 8 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Lunes 14 de septiembre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nou Camp
- Transmisión: Fox One