León vs San Luis juegan en la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 3-1 a favor de los locales. Conoce las posibles alineaciones del partido.

León vs San Luis: Pronóstico del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

León 3-1 San Luis es el pronóstico en el Estadio Nou Camp, como parte en la Jornada 8 del Apertura 2026.

Pronóstico: León 3-1 San Luis.

León vs San Luis: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 8 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido León vs San Luis, en la Jornada 8 de Liga MX en su Apertura 2026.

León

  • Portero: Óscar García
  • Defensas: Bryan Colula, Jhohan Romaña, Juan Guevara y Sebastián Vegas
  • Mediocampistas: José Rodríguez, Jordi Cortizo, Rodrigo Echeverría y Fernando Beltrán
  • Delanteros: Daniel Arcila y Diber Cambindo

San Luis

  • Portero: Andrés Sánchez
  • Defensas: Eduardo Águila, Juanpe, Román Torres y Juan Sanabria
  • Mediocampistas: Rodrigo Dourado, Óscar Macías, Sébastien Salles-Lamonge y Miguel García
  • Delanteros: Yan Lemos y João Pedro

León vs San Luis: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 8 de Liga MX

León vs San Luis se miden en la Jornada 8 de la Liga MX. Lunes 14 de septiembre a las 19:00 horas por Fox One.

  • Partido: León vs San Luis
  • Fase: Jornada 8 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Lunes 14 de septiembre de 2026
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Nou Camp
  • Transmisión: Fox One