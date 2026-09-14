La presunta detención de Mario de la Fuente Zeind puso bajo la atención pública a un exfuncionario federal señalado por hacerse pasar como alto mando de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

De acuerdo con los primeros reportes, el operativo fue realizado por fuerzas federales en un inmueble de la colonia Jardines del Pedregal el sábado 12 de septiembre de 2026, en la CDMX.

Las autoridades investigan si el acusado utilizó documentación apócrifa y una supuesta posición dentro del gobierno para extorsionar a empresarios y particulares, ofreciendo gestiones relacionadas con cuentas bancarias a cambio de dinero.

Mario de la Fuente Zeind fue detenido por la FGR y SSPC tras aparente cateo en El Pedregal

Mario de la Fuente Zeind habría sido detenido en su residencia de El Pedregal por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con los reportes, De la Fuente Zeind utilizaba una credencial apócrifa con su fotografía y logotipos oficiales para presentarse como funcionario federal.

El presunto falso director de la UIF habría utilizado esta identidad para extorsionar a empresarios y particulares, a quienes prometía congelar o desbloquear cuentas bancarias a cambio de millones de pesos.

También presumía tener cercanía con altos funcionarios del gobierno federal y habría utilizado apariciones en revistas para reforzar la imagen de poder que proyectaba ante sus posibles víctimas.

De la Fuente Zeind sí ocupó anteriormente cargos públicos:

Fue director general de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Asesor de la Directora de Proyectos Especiales en la Secretaría de Gobernación

Director de Gobiernos (Dirección General de Vinculación Interinstitucional) en la SEDESOL

Director General de la Dirección General de la Propiedad Rural en la SEDATU

Las autoridades mantienen abierta la investigación y han llamado a posibles afectados a presentar una denuncia formal.