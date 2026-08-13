La noche del miércoles 12 de agosto de 2026, se registró una explosión en el restaurante La Cabrera, ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México (CDMX), que desató un fuerte incendio que consumió todo el lugar.

Al sitio marcado con el número 21 de la calle Álvaro Obregón arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, quienes realizan labores para sofocar las llamas.

Juan Manuel Pérez Cova, Jefe Vulcano de la CDMX, informó que tras su llegada se registró una deflagración por acumulación de gas, dejando como saldo 11 personas lesionadas:

Siete bomberos

Dos elementos de Protección Civil

Dos policías de la CDMX

Las once personas ya fueron trasladadas a hospitales para su atención médica, a la espera de recibir una actualización por su estado de salud.

Explosión en La Cabrera de la colonia Roma desata incendio (@JefeVulcanoCova / X)

Incendio se originó en la cocina de La Cabrera; comensales y vecinos fueron evacuados

El Jefe Vulcano informó que el primer incendio reportado en el restaurante La Cabrera de la colonia Roma se originó en la cocina del lugar.

Los primeros indicios señalan que este se debió a una presunta fuga de gas, aunque el origen se determinará hasta finalizadas las labores de los bomberos.

En tanto, personal de Protección Civil de la CDMX evacuó a vecinos de la zona como medida de seguridad, además de verificar que los comensales de La Cabrera también fueron evacuados con éxito.

Esto permitió que no se reportaran lesionados entre personal de La Cabrera, clientes del lugar y habitantes de inmuebles aledaños, hasta el segundo estallido ocurrido en presencia de los Bomberos de la CDMX.