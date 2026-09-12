Una explosión registrada en un negocio en la alcaldía Álvaro Obregón dejó un saldo de once personas heridas y un muerto, según los primeros reportes de los servicios de emergencia de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la información, la explosión desató el derrumbe parcial del establecimiento comercial, por lo que el cuerpo de bomberos realiza labores de búsqueda y rescate en el lugar.

Bomberos atienden explosión en Álvaro Obregón que dejó 8 heridos y 1 muerto

Juan Manuel Pérez Cova, director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, informó que elementos de respuesta atienden los destrozos que dejó una explosión en la alcaldía Álvaro Obregón.

Explosión en Álvaro Obregón deja 8 heridos y 1 muerto; esto se sabe (Captura de pantalla)

Información preliminar señalaba que eran ocho las personas lesionadas tras la explosión. Sin embargo, la Secretaía de Gestión Integral de Riesgos y Proteción Civil (SGIRPC) ratificó la cifra a 11 heridos.

Reportes indican que la explosión se dio por la acumulación de gas en un puesto de tacos en la vía pública, ubicado en la intersección de las avenidas Santa Lucía y Rosa Venus.

Explosión en Álvaro Obregón deja 8 heridos y 1 muerto; esto se sabe (Captura de pantalla)

Al sitio también acudió personal del servicio médico, con quienes fueron canalizadas las once personas heridas tras la explosión. Fueron trasladados al hospital Enrique Cabrera y al Rubén Leñero, con especialidad en quemaduras.

Hasta el momento, las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que ocurrió el incidente y establecer qué originó la explosión en Álvaro Obregón este viernes 11 de septiembre.