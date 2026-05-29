Monterrey llevó a cabo una reunión con representantes de Saltillo, Coahuila, para coordinar acciones enfocadas en el turismo y el desarrollo económico rumbo al Mundial FIFA 2026.

El encuentro tuvo como objetivo establecer una estrategia conjunta para posicionar a Saltillo como un destino complementario para visitantes nacionales e internacionales que acudirán a la justa mundialista.

Monterrey y Saltillo coordinan acciones para fortalecer turismo rumbo al Mundial 2026

Durante la reunión se destacó que Monterrey tendrá un papel relevante como una de las sedes del Mundial FIFA 2026, lo que representa una oportunidad para fortalecer la economía regional y generar nuevas oportunidades de inversión en el noreste del país.

Asimismo, se señaló que Saltillo cuenta con ventajas estratégicas como su cercanía con Monterrey, conectividad carretera y oferta turística, gastronómica y cultural.

Entre los beneficios previstos de esta coordinación destacan el incremento de la derrama económica regional, el fortalecimiento del sector turístico y de servicios, así como mayores oportunidades para hoteles, restaurantes y comercios.

Además, se contempla impulsar proyectos de movilidad, conectividad y colaboración intermunicipal, junto con una mayor promoción nacional e internacional de la región noreste.

En la reunión participaron la secretaria de Desarrollo Económico de Monterrey, Ximena Tamariz García, y el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos de Saltillo, César Iván Moreno Aguirre, acompañados de sus respectivos equipos de trabajo.

También asistieron Arturo Alejandro Cantú González, director de Turismo de Monterrey; Lydia María González Rodríguez, directora de Turismo de Saltillo; y Fabián Garza, director de Touroperadores de Monterrey.