La tormenta tropical Bertha provocará lluvias muy fuertes en el noreste de México, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en un comunicado difundido el 22 de julio de 2026.

Asimismo, se enlistó a los estados que resultarán afectados por las precipitaciones este fin de semana.

Estados más afectados por la tormenta tropical Bertha

Los pronósticos señalan que los estados más afectados el jueves 23 de julio por las lluvias de Bertha son los siguientes:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Estos serán los estados más afectados por la tormenta tropical Bertha (Conagua)

Mientras tanto, el desplazamiento de una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el occidente del país también ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en:

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Durango

Jalisco

Colima

Michoacán

Las lluvias más intensas por la tormenta tropical Bertha se registrarán el viernes 24 de julio, principalmente en el estado de Sinaloa, y muy fuertes en los estados antes mencionados.

Lluvia (AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

¿Cuándo llegará la tormenta tropical Bertha a México?

La tormenta tropical Bertha provocará un aumento temporal en el potencial de lluvias en varias regiones del noreste de México, especialmente entre la noche del jueves 23 y la mañana del viernes 25 de julio.

Según el pronóstico, el sistema tropical se moverá hacia la costa de Texas el jueves y se irá debilitando poco a poco, sin que se espere un fortalecimiento adicional.

Protección Civil aconsejó a la población mantenerse informado en fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades si las condiciones meteorológicas llegan a cambiar.