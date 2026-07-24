El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que el ciclón tropical Genevieve podría formarse cerca de la costa de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, en las próximas horas.

De acuerdo con el más reciente informe, la zona de baja presión se localiza actualmente a 760 km al sur de Puerto Escondido, y avanza en dirección oeste-noroeste a una velocidad aproximada de 16 y 24 kilómetros por hora (Km/h).

Ciclón tropical Genevieve con 80% de probabilidades de formarse cerca de Puerto Escondido

El SMN informó sobre las condiciones climáticas en el Pacífico mexicano, señalando que el ciclón tropical Genevieve podría formarse en las costas de Puerto Escondido en las próximas horas.

Puntualmente, indicó que esta zona de baja presión cuenta con un 80% de probabilidad para convertirse en ciclón tropical dentro de las próximas 48 horas.

Adicionalmente, el SMN indicó que cuenta con un 90% de posibilidades de que lo haga en los siguientes 7 días.

Ciclón tropical Genevieve podría formarse cerca de Puerto Escondido (Conagua)

De acuerdo con las autoridades, los estados en donde se activó una zona de vigilancia son Oaxaca y Guerrero, en donde el ciclón tropical Genevieve podría generar afectaciones.

Esta zona de baja presión está vinculada a la onda tropical número 20, por lo que sus características podrían cambiar durante las próximas horas.

Hasta el momento no se emitió una alerta por lluvias en Oaxaca y Guerrero, a la espera de conocer el avance de esta zona de baja presión hacia territorio nacional.