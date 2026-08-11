Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), negó que haya tenido conversaciones con los hermanos Farías Laguna o haya llegado a un acuerdo para no investigar el caso de huachicol fiscal.

“Por supuesto que no. Es totalmente absurdo. No conozco el contenido de la carpeta de investigación… esa afirmación es totalmente absurda y fuera de la realidad... nunca he sostenido una conversación con las personas referidas…” Omar García Harfuch. SSPC

La información sobre conversaciones y un supuesto acuerdo fue publicada en medios de comunicación 10 meses atrás, en septiembre de 2025, en la que un testigo protegido identificado como “Santo” afirmaba que políticos buscaron a Omar García Harfuch para pedirle no investigar la red de huachicol fiscal de la que se señala a los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna.

Harfuch desconoce carpeta del caso de huachicol fiscal de los hermanos Farías Laguna

Omar García Harfuch afirmó este 11 de agosto que desconoce la carpeta de investigación sobre el caso de huachicol fiscal de los hermanos Farías Laguna, como respuesta a las declaraciones del testigo protegido referido.

A inicios de julio de 2026, Harfuch anunció dijo que se emprenderían más investigaciones sobre huachicol fiscal, producto de una reunión entre Claudia Sheinbaum, presidenta de México; Omar García Harfuch, quien encabeza el Gabinete de Seguridad y la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy.

Detalló que son casos en especifico de huachicol fiscal y que hay detenciones objetivo tras investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las autoridades de Estados Unidos.

¿Investigan a Adán Augusto López como parte del caso de huachicol fiscal de los hermanos Farías Laguna?

Adán Augusto López, fue señalado por el testigo protegido “Santo”, como una de las personas que habría buscado a Harfuch para encontrar un acuerdo de no investigación.

El exsecretario de Gobernación ha sido evasivo sobre los señalamientos y dijo en su momento que hay que tener confianza en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

En mayo de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no conocía si Adán Augusto López aparecía en las carpetas de la FGR ya que la Fiscalía es autónoma y en toco caso esa dependencia debía informar.