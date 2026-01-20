José Ignacio N, alias Nacho Vega, fue detenido en Matamoros, Tamaulipas, informó el Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno de Claudia Sheinbaum, dijo que Nacho Vega era un líder y operador financiero del Cártel del Golfo, ademas de jefe de las células llamadas Escorpiones y Ciclones.

Los delitos de los que es señalado José Ignacio N en México son:

Secuestro

Extorsión

Homicidio

Ataques a autoridades

Tráfico de droga

Tráfico de Personas

Tráfico de armas

Harfuch encabeza detención de Nacho Vega, presunto operador financiero del Cártel del Golfo (@GabSeguridadMX )

Nacho Vega es requerido por Estados Unidos; ¿será extraditado?

José Ignacio N, alias Nacho Vega, es solicitado por las autoridades de Estados Unidos ya que tiene una orden de arresto en el Distrito Sur de Texas, no obstante, no se detallo si va a ser extraditado.

Los delitos de los que se le señala a Nacho Vega en Estados Unidos son respecto a drogas:

Conspiración

Distribución

Contrabando

La detención también se considera producto de la colaboración binacional entre México y Estados Unidos para el combate al tráfico de armas y drogas.

En las fotos de su captura en Tamaulipas, se ve al líder al interior del Cártel del Golfo vestido con un pants rojo y sudadera blanca.

Harfuch encabeza detención de Nacho Vega, presunto operador financiero del Cártel del Golfo (@GabSeguridadMX)

Captura de Nacho Vega es un golpe a la estructura y finanzas del Cártel del Golfo: Harfuch

De acuerdo con las autoridades del Gabinete de Seguridad, la detención de Nacho Vega significa un golpe a la estructura operativa y financiera del Cártel del Golfo y fortalece la seguridad en la región.

En el operativo en el que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), SSPC y Fiscalía General de la República (FGR) se hicieron varios decomisos.

Los decomisos consisten en:

2 armas largas

100 cartuchos

1 cargador

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ofreció una conferencia de seguridad este mismo 20 de enero, no obstante, no se refirió al tema.