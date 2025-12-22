Durante un operativo de la Policía Estatal en Monterrey, Nuevo León detienen a “El Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén.

De nombre Mario Alberto Cárdenas Medina, alias “El Beto”, “El Betito” o “El Betillo”, se le conoce como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo,

La detención de “El Beto”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén sucedió la noche del domingo 21 de diciembre de 2025 alrededor de las 19:09 horas, sobre la Avenida Lázaro Cárdenas, entre Avenida Alfonso Reyes, en la colonia 39 de Monterrey.

Dicha detención de “El Beto”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén se dio tras un seguimiento de indicios sobre su presunta participación en el secuestro y tráfico de personas, armas y drogas en Tamaulipas.

Detienen a “El Beto”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén (Especial )

¿Quién es “El Beto”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén?

Originario de Tamaulipas, ​​“El Beto”, además de ser sobrino de Osiel Cárdenas Guillén; Mario Alberto Cárdenas Medina es hijo de Mario Cárdenas Guillén “M1”, antiguo líder de la facción “Los Metros” del Cártel del Golfo.

A ​​“El Beto”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén se le señala como generador de violencia en la región, así como de presunta participación en actividades delictivas relacionadas con el crimen organizado.

Con la detención de ​​“El Beto” es el segundo sobrino de Osiel Cárdenas Guillén capturado, tras Ezequiel Cárdenas Rivera alias “Tormenta Junior”, vinculado a proceso y trasladado al penal del Altiplano, en el Estado de México.