Tras la detención de Engelbert Chavira Ríos, a quien señalaron de presunto jefe operativo del Cártel del Golfo, Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa, negó que este sujeto esté vinculado con funcionaria.

Trascendió que Engelbert Chavira era hermano de Iris Chavira, directora de Tránsito y Vialidad de Reynosa, lo cual ya fue desmentido.

El lunes 20 de abril, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en conjunto con autoridades estatales, detuvieron a Engelbert Chavira acusado de portación de armas prohibidas y delincuencia organizada.

Alcalde de Reynosa niega parentesco entre Engelbert Chavira y funcionaria

Medios locales aseguraron que Engelbert Chavira era jefe operativo del Cártel del Golfo, a quien apodan como “Snoopy” y “M49”.

Esto fue desmentido por Carlos Peña Ortiz al portal El Horizonte, quien también aclaró que Engelbert Chavira no está relacionado con Iris Chavira.

Engelbert Chavira fue detenido en Reynosa por portación de armas y delincuencia organizada (Especial )

Carlos Peña Ortiz solicitó a la Fiscalía General de la República que le aclararan si algún funcionario de Reynosa estaba involucrado con Engelbert Chavira y la respuesta fue negativa.

El alcalde de Reynosa no dio más detalles sobre el delito por el que detuvieron a Engelbert Chavira, pero niega que se trate de un jefe operativo del Cártel del Golfo como se manejó.

Por lo tanto, Iris Chavira seguirá en su cargo, ya que la FGR descartó que haya que darla de baja y hasta el momento no ha aclarado si tiene algún parentesco con Engelbert Chavira.

Carlos Víctor Peña Ortiz, presidente municipal de Reynosa (Especial)

Por este delito detuvieron a Engelbert Chavira en Reynosa

Engelbert Chavira fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en conjunto con la FGR.

El sujeto se encontraba en una casa de la colonia Aztlán en Reynosa y está acusado del delito de portación de armas prohibidas y delincuencia organizada.

Carlos Peña Ortiz dice que Engelbert Chavira no es el “Snoopy”, jefe operativo del Cártel del Golfo, pero no especificó si este hombre pertenece a algún otro grupo delictivo.