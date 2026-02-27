Fuerzas federales de seguridad dieron un golpe al Cártel del Golfo en el estado de Tamaulipas al capturar a Antonio Guadalupe, alías El Lexus, presunto líder de la Operativa Ranger.

De acuerdo con la información, El Lexus es jefe de la célula criminal que proporciona seguridad a José Alfredo Cárdenas Martínez, alías El Contador, líder de los “Ciclones” del Cártel del Golfo.

De acuerdo con la encuesta MetricsMx, el 80.7% respalda el operativo contra El Mencho y 68.8% confía en que el gobierno de Claudia Sheinbaum debilitará a los grupos del narcotráfico.

Capturan a El Lexus, líder de Operativa Ranger del Cártel del Golfo

Durante un operativo en el Ejido Sandoval, en Matamoros, elementos de seguridad capturaron a El Lexus, líder de Operativa Ranger, junto a otros ocho integrantes de este grupo criminal.

Además de proporcionar seguridad a miembros del Cártel del Golfo, la Operativa Ranger está vinculada con actividades ilícitas como:

Extorsión

Secuestro

Tráfico de armas y de personas

Narcotráfico

Los reportes indican que el operativo para detener a El Lexus generó una fuerte movilización militar por aire y tierra cerca de la carretera federal 2 y el ejido Sandoval en el municipio de Matamoros.

Cabe mencionar que este arresto es otro golpe para el Cártel del Golfo pues, a finales de enero, se logró la detención de Nacho Vega, uno de los operadores financieros de la organización.