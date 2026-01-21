ICE va detrás del mexicano Roberto Bazán-Salinas, apodado “Beto”, luego de que fue acusado por tráfico de drogas y tener un presunto vínculo con el Cártel del Golfo.

Conoce a Roberto Bazán-Salinas, quien es señalado por traficar cocaína, metanfetamina y marihuana hacia territorio estadounidense.

¿Quién es Roberto Bazán-Salinas “Beto”, es buscado por el ICE?

El nombre de Roberto Bazán-Salinas “Beto” se viralizó en las redes sociales luego de que se dio a conocer que las autoridades de Estados Unidos emitieron una orden de búsqueda en su contra.

Roberto Bazán-Salinas “Beto” es un ciudadano mexicano acusado de narcotráfico, además de que es señalado por presuntamente tener vínculos con el Cártel del Golfo.

Roberto Bazán-Salinas “Beto” es buscado por el ICE?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) emitió una ficha de búsqueda por Roberto Bazán-Salinas “Beto”.

Además de su presunto vínculo con el Cártel del Golfo, Roberto Bazán-Salinas “Beto” es buscado por su papel en el contrabando de cargamentos de varios kilogramos de cocaína, metanfetamina y marihuana desde México a Estados Unidos.

La última ubicación conocida de Roberto “Beto” Bazán-Salinas fue en Matamoros, Tamaulipas, en México.

Aunque no se han hecho públicos todos los detalles de los cargos en su contra, ICE lo identifica como una pieza relevante dentro de las rutas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

En la ficha de búsqueda, ICE hace un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que ayude a ubicarlo.