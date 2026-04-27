Autoridades del Gobierno de México detuvieron en Reynosa, Tamaulipas, a Alexander Benavides Flores, alias “R9”, identificado como presunto líder de “Los Metros” del Cártel del Golfo.

El operativo en Reynosa fue realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Fiscalía estatal.

Tras la captura de Alexander Benavides, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que se registraron bloqueos y actos vandálicos en distintos puntos de la ciudad durante la madrugada del 27 de abril de 2026, como reacción del grupo criminal del Cártel del Golfo.

#VoceríaInforma#Reynosa



Derivado de la detención de un objetivo prioritario en la ciudad de Reynosa, la madrugada de hoy se registraron bloqueos y actos de vandalización en videovigilancia en distintos puntos.



Las situaciones fueron atendidas de manera inmediata por… pic.twitter.com/jWkYKlYSPS — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) April 27, 2026

Tras su detención el presunto capo del Cártel del Golfo es trasladado -aunque se desconoce su paradero- según una ficha del Registro Nacional de Detenciones.

Detención de Alexander Benavides, presunto capo del Cártel del Golfo (Especial)

Fiscal de Tamaulipas confirma bloqueos tras detención de Alexander Benavides

Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal de Tamaulipas confirmó para medios locales, los bloqueos que se registraron desde Miguel Alemán hasta Reynosa tras detención de Alexander Benavides.

Además afirmó que esta detención es por una colaboración interinstitucional con la Fiscalía General de la República para el aseguramiento de esta persona.

Aseguró que el origen de los bloqueos es porque la detención es una afectación severa a la estructura organizativa de esta facción del Cártel del Golfo.