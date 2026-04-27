Autoridades del Gobierno de México detuvieron en Reynosa, Tamaulipas, a Alexander Benavides Flores, alias “R9”, identificado como presunto líder de “Los Metros” del Cártel del Golfo.
El operativo en Reynosa fue realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Fiscalía estatal.
Tras la captura de Alexander Benavides, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que se registraron bloqueos y actos vandálicos en distintos puntos de la ciudad durante la madrugada del 27 de abril de 2026, como reacción del grupo criminal del Cártel del Golfo.
Tras su detención el presunto capo del Cártel del Golfo es trasladado -aunque se desconoce su paradero- según una ficha del Registro Nacional de Detenciones.
Fiscal de Tamaulipas confirma bloqueos tras detención de Alexander Benavides
Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal de Tamaulipas confirmó para medios locales, los bloqueos que se registraron desde Miguel Alemán hasta Reynosa tras detención de Alexander Benavides.
Además afirmó que esta detención es por una colaboración interinstitucional con la Fiscalía General de la República para el aseguramiento de esta persona.
Aseguró que el origen de los bloqueos es porque la detención es una afectación severa a la estructura organizativa de esta facción del Cártel del Golfo.