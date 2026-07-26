La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tamaulipas detuvo a dos presuntos implicados más en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz.

Los nuevos detenidos son Jorge Luis “N”, director del plantel privado, y Estrellita “N”, identificada como integrante del personal docente de la institución.

Con estas capturas, ya suman tres personas detenidas por el caso que investiga los presuntos actos de violencia cometidos contra alumnos dentro del campamento militarizado.

Feminicidio de Dafne Zapata: detienen a docente y director del campamento militarizado (Especial)

¿Qué le pasó a Dafne Zapata en el campamento militarizado?

Dafne Zapata ingresó a la Academia Militarizada Marina Doenitz el pasado 13 de julio para participar en un curso de verano. Cuatro días después, el 16 de julio, se reportó su muerte dentro de las instalaciones ubicadas en la colonia Primero de Mayo, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

En un principio se intentó atribuir el fallecimiento a una caída. Sin embargo, los resultados de la autopsia revelaron signos de violencia física y determinaron que la causa de muerte fue asfixia por sumersión, por lo que la Fiscalía activó el protocolo de investigación por feminicidio.

Ya son tres los detenidos por el feminicidio de Dafne Zapata

Como parte de las investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres, en coordinación con agentes de la Policía de Investigación, hasta el momento han sido detenidas tres personas:

Dana Yanina “N”, exalumna y señalada como auxiliar e instructora de la Academia Militarizada Marina Doenitz

Jorge Luis “N”, director de la Academia Militarizada Marina Doenitz

Estrellita “N”, integrante del personal docente de la Academia Militarizada Marina Doenitz

Jorge Luis "N", docente de la Academia Militarizada Marina Doenitz (Especial)

Estrellita "N", docente de la Academia Militarizada Marina Doenitz (Especial)

De acuerdo con las indagatorias, directivos e instructores presuntamente sometían a los alumnos a castigos físicos severos bajo el argumento de brindar adiestramiento disciplinario.

La FGJE de Tamaulipas informó que las investigaciones continúan para determinar si existen más personas involucradas en el feminicidio de Dafne Zapata y deslindar las responsabilidades correspondientes.

Protestan tras las detenciones por el caso Dafne Zapata

Luego de las detenciones realizadas durante la semana pasada y este fin de semana, decenas de personas se manifestaron frente a las instalaciones del Ministerio Público de Ciudad Madero durante el traslado de Jorge Luis “N” y Estrellita “N”.

Durante varias horas, los manifestantes lanzaron consignas en contra de los detenidos y exigieron justicia para Dafne Zapata. Al mismo tiempo, otro grupo de personas expresó su respaldo a Dana Yanina “N”, la primera detenida por este caso, quien actualmente permanece en prisión preventiva.