La audiencia de Danna Yanina, la joven de 18 años investigada por el feminicidio de Dafne en la academia militarizada Doenitz, en Tamaulipas, fue pospuesta debido a la falta de testigos.

Según comentó Dunia Magaly Ramírez, abogada de Danna Yanina, su equipo citó a más de 30 testigos, pero solo nueve se presentaron en el Centro Integral de Justicia de Altamira.

Hay alrededor de 30 testigos y solicitamos que todos comparezcan el mismo día para evitar que se contaminen los testimonios

Ante esta situación, la defensa pidió posponer la presentación de las pruebas para el lunes 27 de julio de 2026 a partir de las 8 de la mañana.

Danna Yanina (Especial)

Madre de Dafne no pudo testificar en la audiencia de Danna Yanina

Alejandra Quintos, madre de Dafne, denunció a las afueras del Centro Integral de Justicia de Altamira que la jueza del caso no le permitió testificar en la audiencia de Danna Yanina.

La mujer describió la situación como una injusticia, afirmando que fue testigo de ciertas conductas en la academia militarizada de Tamaulipas, así como de las condiciones en las que se hallaba el cuerpo de Dafne.

Me dijeron que no puedo estar en esa sala de audiencia defendiendo a mi hija, pese a que yo soy testigo de cuando la dejé en las instalaciones y de todo lo que vi cuando recogí su cadáver Alejandra Quintoz, madre de Dafne Zapata

Por el momento, se ha confirmado que Danna Yanina será trasladada de nuevo al Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira, donde permanecerá hasta que la audiencia se reanude el próximo lunes.

Madre de Dafne (Especial)

Familia de Danna Yanina sostienen inocencia de la joven ante feminicidio de Dafne

Durante la primera audiencia, la familia de Danna Yanina negó que la joven esté involucrada, ya que aseguran que ella también fue víctima de maltratos por personal de la Academia Militarizada de Tamaulipas.

Sin embargo, la madre de Dafne ha reiterado los señalamientos contra Danna Yanina al asegurar que era participe en los maltratos a los estudiantes y que se le conocía como “La Loca”.

Asimismo, ha señalado como responsables del crimen a: