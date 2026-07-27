Mari Luz Velázquez Jiménez es la alcaldesa de Huimanguillo, Tabasco, quien ha tenido algunas polémicas como gobernante.

Una de las más recientes es haber señalado a un adulto mayor que “usted ya va de salida”, por ello te contamos más de quién es Mari Luz Velázquez Jiménez.

¿Quién es Mari Luz Velázquez Jiménez?

¿Qué edad tiene Mari Luz Velázquez Jiménez?

¿Quién es el esposo de Mari Luz Velázquez Jiménez?

¿Qué signo zodiacal es Mari Luz Velázquez Jiménez?

¿Cuántos hijos tiene Mari Luz Velázquez Jiménez?

¿Qué estudió Mari Luz Velázquez Jiménez?

¿En qué ha trabajado Mari Luz Velázquez Jiménez?

¿Quién es Mari Luz Velázquez Jiménez?

Mari Luz Velázquez Jiménez es una polémica política local de Tabasco afiliada a Morena.

¿Qué edad tiene Mari Luz Velázquez Jiménez?

Mari Luz Velázquez Jiménez tiene alrededor de 47 años de edad, pues compitió en 2024 con 45 años de edad.

¿Quién es el esposo de Mari Luz Velázquez Jiménez?

Se desconoce ese dato de la vida familiar de Mari Luz Velázquez Jiménez.

¿Qué signo zodiacal es Mari Luz Velázquez Jiménez?

El dato no se conoce, solo se sabe que tiene alrededor de 47 años.

¿Cuántos hijos tiene Mari Luz Velázquez Jiménez?

Se desconoce si Mari Luz Velázquez Jiménez es madre de familia. En otras ocasiones ha compartido datos familiares respecto a sus seis hermanos.

¿Qué estudió Mari Luz Velázquez Jiménez?

Mari Luz Velázquez Jiménez estudió Educación Primaria.

¿En qué ha trabajado Mari Luz Velázquez Jiménez?

Ha sido activista política y social, simpatizante de Morena y ha trabajado en las presidencias municipales de Cárdenas y Huimanguillo en distintos puestos.