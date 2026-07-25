El padre de Dana Yanina afirmó ante los medios que su hija no trabajaba en el campamento de Academia Militarizada Marina Doenitz, en el que murió la adolescente de 13 años de edad, Dafne Zapata.

Dana Yanina fue detenida por la posible responsabilidad en el feminicidio de Dafne Zapata. Una jueza dictó prisión preventiva en su contra mientras continúa el proceso, pero su padre asevera que es inocente.

Padre de Dana Yanina afirma que su hija es una víctima y que no trabajaba en el campamento

Tras concluir la audiencia inicial de Dana Yanina, su padre reveló a los medios documentos que avalan que la joven era estudiante de la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Tamaulipas.

Detienen a Dana Yanin, de 18 años, por su presunta participación en el feminicidio de Dafne Zapata (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

El padre de Dana Yanina mostró una boleta de calificaciones que acredita que la joven era estudiante de preparatoria, pese a que versiones la señalan como auxiliar de la academia en la que murió Dafne Zapata.

De acuerdo con la información, la familia de Dana Yanina realizaba un pago mensual de 50 mil pesos por colegiatura, además de cubrir gastos adicionales de inscripción, uniformes y despensas.

Ante los medios, el padre cuestionó cómo la academia puede afirmar que ella trabajaba cuando él posee los registros escolares y las calificaciones que demuestran su condición de estudiante activa.

Pese a que no se ha detallado cómo estaría involucrada Dana Yanina en el feminicidio de Dafne Zapata. La joven se mantiene en prisión preventiva y su próxima audiencia será el sábado 25 de julio.