Una jueza dictó prisión preventiva contra Dana Yanina por su presunta participación en el caso Dafne Zapata, adolescente que murió tras asistir a un campamento de la Academia Militarizada Marina Doenitz.

La medida cautelar contra Dana Yanina fue impuesta durante la audiencia inicial de este viernes 24 de julio, mientras continúa el proceso judicial en su contra por el feminicidio de Dafne Zapata en Tamaulipas.

Jueza dicta prisión preventiva a Dana Yanina por el caso de Dafne Zapata

Dana Yanina fue detenida por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio de Dafne Zapata. Este viernes se realizó la audiencia inicial, en la que una jueza de control dictó prisión preventiva en su contra.

Caso Dafne Zapata: investigan muerte de adolescente en campamento militarizado en Tamaulipas (Michelle rojas)

La autoridad judicial determinó mantener a la imputada bajo prisión preventiva mientras continúa la audiencia, cuya reanudación fue programada para el sábado 25 de julio a las 9:30 horas.

De acuerdo con la información, en la sesión del sábado se definirá si existen los elementos suficientes para vincular a Dafne Zapata a proceso por el delito que le imputa la Fiscalía de Tamaulipas.

Reportes señalan que Dana Yanina se desempeñaba como auxiliar en la Academia Militarizada Marina Doenitz y, previamente, acudió a rendir declaración ante el Ministerio Público antes de ser arrestada.

Pese a los señalamientos de las autoridades, el padre de Dana Yanina insiste que su hija es inocente y que, incluso, también habría sido víctima de esta academia de abusos y violencia.