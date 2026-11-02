El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó la renuncia de otros cuatro altos funcionarios vinculados a Guadalupe Taddei, por lo que ya suman 19 bajas en el organismo durante la última semana, en medio de una creciente tensión interna.

Los nuevos movimientos profundizan la reestructuración de la estructura administrativa del órgano electoral y evidencian los desacuerdos entre las consejerías del Consejo General, luego de una serie de decisiones que generaron cuestionamientos sobre la gestión interna del instituto.

¿Quiénes son los cuatro funcionarios que salen del INE?

Entre los funcionarios cuya renuncia fue solicitada se encuentran:

Pedro Pablo Chirinos, exfiscal electoral de Sonora y exasesor.

Juan Manuel Vázquez Barajas, extitular de Asuntos Jurídicos.

Sergio Uzeta, quien encabezaba la Coordinación de Comunicación Social.

Jorge Egrén Moreno Troncoso, integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional.

De acuerdo con reportes de Milenio, dos de estos perfiles enfrentaron críticas por sus antecedentes y presuntos vínculos políticos con Morena.

Asimismo, durante su paso por el INE fueron objeto de señalamientos relacionados con una supuesta falta de imparcialidad, nombramientos sin el aval del Consejo General e inconsistencias en la entrega de información relevante.

¿Qué hay detrás de la crisis interna del INE?

Las recientes salidas se producen en un contexto de desacuerdos administrativos y políticos dentro del Instituto Nacional Electoral.

Diversas consejerías cuestionaron la designación unilateral de funcionarios en puestos de primer nivel, sin alcanzar previamente un consenso en el Consejo General.

Estas decisiones habrían aprovechado facultades extraordinarias otorgadas mediante reformas recientes.

A las diferencias por los nombramientos se sumaron cuestionamientos sobre la gestión de Comunicación Social, la falta de paridad de género en algunas designaciones y el desempeño de funcionarios en procesos clave.

Las cuatro nuevas salidas, formalizadas este lunes 2 de noviembre de 2026, elevan a 19 el número de bajas registradas en una semana y profundizan la reestructuración del organismo encabezado por Guadalupe Taddei.