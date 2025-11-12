Un grupo de agricultores se instaló frente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en la Ciudad de México (CDMX) para exigir un precio justo por la caña de azúcar.

Las protestas por los precios en el campo se extienden a otros sectores, pues ya no solo son los productores de maíz quienes se movilizan, sino que se han unido los cañeros.

De acuerdo con la información, los agricultores ya habrían llegado a un acuerdo con la Sader tras las protestas y bloqueos frente a las instalaciones en CDMX y tras una mesa de diálogo.

Agricultores retiran bloqueo tras negociaciones por precio justo de la caña de azúcar

Agricultores anunciaron que retirarán el bloqueo de Sader en CDMX luego de llegar a un plan de acuerdos en apoyo a los productores de caña de azúcar con el subsecretario de Agricultura.

Según con Almaquío Sámano, líder de la asociación Flor de Caña, el plan que se ha propuesto incluye:

Nuevos créditos con tasas preferenciales

Reconversión de cepas en Veracruz y Michoacán

Revisión de aranceles a productos que sustituyen al azúcar

Cabe mencionar que este solo ha sido el primer acercamiento, por lo que los dirigentes de las regiones se volverán a reunir con la Sader el próximo 19 de noviembre .

Cañeros protestan frente a la Sader (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

La tarde del pasado martes 11 de noviembre, un grupo de cañeros iniciaron un plantón frente a las instalaciones de la Sader en CDMX para exigir un precio justo de la caña de azúcar.

De acuerdo con la información, el grupo de manifestantes está compuesto por cañeros provenientes de: