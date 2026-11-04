En el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) en Sonora, habría una red ligada a Guadalupe Taddei que buscaría beneficiar a Morena en las próximas elecciones, acusan representantes de oposición.

En conferencia de prensa, explicaron que la red data de hace muchos años con familiares directos de la exconsejera presidenta, como su hijo, Luis Rogelio Piñeda Taddei, así como otros funcionarios también en el Tribunal Estatal Electoral de Sonora.

Por lo que los representantes del PAN, PRI, SOMOS y PRD solicitaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) que se investigue dicho “cártel electoral” y que el Consejo General solicite una auditoría al IEE.

Oposición en Sonora denuncia red ligada a Guadalupe Taddei que buscaría beneficiar a Morena

Ante medios de comunicación, la oposición en Sonora acusó las relaciones políticas, laborales y familiares de Guadalupe Taddei estarían integrando un “cártel electoral” Sonora, como Marisa Arlen Cabral Porchas.

Oposición en Sonora denuncia red ligada a Guadalupe Taddei para favorecer a Morena (Daniel Augusto)

La oposición señaló que la actual vocal ejecutiva del INE Sonora y recién nombrada en septiembre —un mes antes de la renuncia—, era cercana al primo de la exconsejera, Jorge Luis Taddei Bringas.

Por lo que acusan, varios funcionarios han trabajado en supra o subordinación con cercanos a Guadalupe Taddei, en confabulación con Morena para que tengan una elección acomodada el próximo 2027.

Radio Fórmula también señaló en reportaje que habría documentos que mostrarían algunos nombramientos dados por dichas relaciones laborales y familiares de Guadalupe Taddei.

Entre ellos, la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Alejandra Velarde Félix, que era colaboradora directa de Guadalupe Taddei mientras dirigía el IEE.

Así como la relación de Aurora Guadalupe Gutiérrez, actual secretaria general en funciones de magistrada, quien trabajó con el hijo de Guadalupe Taddei en un cargo que dejó otra persona cercana a la exconsejera.

El ahora señalado como “cártel electoral” en Sonora también estaría conformado por los consejeros del IEE, por lo que piden al Consejo General del INE que solicite una auditoría a: