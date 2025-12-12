La Miss Universo 2025, Fátima Bosch llegó la noche del 11 de diciembre a Tabasco para el inicio de una especial bienvenida a su estado natal.

Fátima Bosch tendrá una bienvenida especial en Tabasco con una Caravana Navideña el domingo 14 de diciembre luego de coronarse Miss Universo 2025.

Fátima Bosch llega de Miss Universo 2025 a Tabasco para su bienvenida

Villahermosa, Tabasco prepara una Caravana Navideña y la Bienvenida a Fátima Bosch a su estado, filtrándose que la ganadora de Miss Universo 2025 ya llegó.

A través de Tabasco Hoy fue que se informó la llegada de Fátima Bosch a Tabasco la noche del 11 de diciembre.

Según lo compartido, la presencia de Fátima Bosch fue en Villahermosa lugar donde se realizará el evento para darle la bienvenida tras su coronación.

Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025. (@fatimaboschfdz)

Recordemos que a petición de la Miss Universo 2025, permanecerá por varios días en México donde se reencontrará con la prensa y estará presente en su estado.

Según la versión de la ganadora, llegó a México esperando fuera de “incógnito” para ir a un evento que no reveló cuál era.

El día en que Fátima Bosch tendrá su bienvenida en Villahermosa será el domingo 14 de diciembre de 2025 en un carro alegórico rosa diseñado especialmente para ella.