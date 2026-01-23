La participación de Tabasco en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se lleva a cabo en Madrid, marcó un punto importante para la proyección turística del estado, al lograr acuerdos estratégicos, despegar el interés de operadores internacionales y colocarse por primera vez de manera clara en el mapa turístico mundial.

La delegación tabasqueña, integrada por representantes del Gobierno del Pueblo, cámaras empresariales y tour operadores, desarrolló una agenda de promoción que permitió abrir nuevas oportunidades de cooperación con Europa.

Tabasco firma acuerdo con municipio español para impulsar rutas turísticas

Como resultado de estas gestiones, se firmó un Memorándum de Entendimiento con autoridades del Ayuntamiento de La Peza, en España, con el objetivo de crear vínculos institucionales y avanzar en el diseño de una ruta turística que conecte ambos territorios.

Cacao, chocolate y turismo sostenible colocan a Tabasco en el radar turístico mundial tras FITUR (Cortesía)

La secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de Tabasco, Katia Ornelas Gil, explicó que este acuerdo busca dar forma al circuito Tabasco-La Peza, una propuesta que permitirá involucrar a agencias de viaje y tour operadores para explorar esquemas de conectividad turística y cultural entre México y España.

Asimismo, detalló que esta estrategia también abre la puerta a la creación de rutas aéreas basadas en la demanda, mediante alianzas con estados del sureste como Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas, dentro del esquema del Mundo Maya. Este esfuerzo contempla integrar atractivos regionales y potenciar herramientas como el Tren Maya, con una visión de promoción conjunta y complementaria.

Tabasco impulsa hacienda y cacao como plataformas de promoción

Durante la FITUR 2026 se realizó la firma de una carta de intención con la Asociación de Haciendas de México, lo que permitirá integrar a las haciendas tabasqueñas a la red nacional. Este paso reconoce el valor histórico y cultural de estos espacios y fortalece el turismo de experiencias y atracción de inversiones.

Además, la delegación tabasqueña sostuvo reuniones con Despegar, sentando las bases para un futuro convenio que facilitará la promoción del estado y el acceso a métricas sobre los mercados que buscan viajar a Tabasco.

Asimismo, productos como el cacao y el chocolate se convirtieron en los principales embajadores de Tabasco en Europa, despertando el interés de países y operadores que antes no identificaban al estado como destino turístico.

Finalmente, la funcionaria subrayó que Tabasco tiene un enorme potencial para atraer a viajeros que buscan contacto con la naturaleza, turismo comunitario, agroturismo y propuestas regenerativas, alejadas de los destinos masificados. Es por ello que se promovieron las siete rutas turísticas del estado, sus tres Pueblos Mágicos, el Barrio Mágico, festivales, la Feria Tabasco y su infraestructura para eventos y convenciones.

La presencia de Tabasco en FITUR 2026 confirma la apuesta del gobierno estatal, encabezado por Javier May, por consolidar al turismo como motor de desarrollo económico.