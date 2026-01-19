La FGR aseguró un inmueble en Tabasco por presunto robo de hidrocarburos, aquí los detalles.

El 19 de enero de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que realizó un cateo en el municipio de Paraíso, Tabasco.

Asegura FGR inmueble en Tabasco por presunto robo de hidrocarburos

La FGR llevó a cabo un operativo en una ranchería en Tabasco en el que se localizaron 6 mil 800 litros de hidrocarburos.

El cateo de la FGR se logró a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), quien solicitó autorización a una jueza de Distrito.

FGR asegura inmueble en Tabasco por presunto robo de hidrocarburos (@FGR_Tab / X)

En el operativo, además del hidrocarburo se aseguraron:

Una motobomba

Un motor especial

Dos tramos de manguera de presión

De acuerdo con la FGR, la diligencia se realizó en coordinación con personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como elementos de:

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Guardia Nacional

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México

Además de Protección Civil, quien valoró los factores de riesgo durante el aseguramiento de los hidrocarburos.

La FGR dio a conocer que en el inmueble, los 6 mil 800 litros de hidrocarburos y los objetos materiales encontrados en el cateo quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación.

Dicha institución sigue integrando la carpeta de investigación por el delito relacionado con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, hasta resolver el caso.