Las intensas lluvias provocadas por el frente frío número 30 generaron afectaciones en la zona serrana de Tabasco, principalmente en el municipio de Tapa, donde el desbordamiento de los ríos Pichucalco y Teapa impactó a las viviendas, lo que activó los protocolos de emergencia por parte de autoridades estatales y federales.

De acuerdo con el reporte preliminar, al menos 49 viviendas resultaron afectadas, lo que dejó un saldo de 76 familias y 162 personas damnificadas en distintas comunidades del municipio. Entre las zonas con mayores afectaciones se encuentran los ejidos La Providencia e Ignacio López Rayón, así como la ranchería Andrés Quintana Roo, primera sección.

Tabasco activa el Plan DN-III-E

Como parte de las acciones preventivas, ocho personas fueron evacuadas y trasladadas a un refugio temporal instalado en el Palacio de los Deportes, en el centro de Teapa; además, otras familias optaron por resguardarse en casas de familiares mientras continúan las labores de evacuación.

Protección Civil atiende viviendas afectadas por lluvias en Teapa Tabasco (Cortesía)

Con la instrucción del gobernador Javier May, autoridades de Tabasco reforzaron las acciones de protección civil y coordinaron la activación del Plan DN-III-E en Teapa, con el objetivo de apoyar en tareas de evacuación, brindar atención inmediata y distribuir ayuda humanitaria a la población afectada por las lluvias.

De manera paralela, personal del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET) realizó recorridos de supervisión en distintos puntos del estado, particularmente en el río La Sierra, en los municipios de Centro y Jalapa. En estas zonas no se reportaron daños, gracias a la operación adecuada del Canal de Alivio El Censo, que funcionó a su máxima capacidad y permitió contener el incremento del caudal, evitando inundaciones en comunidades como Jahuaca y Astapa.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones más intensas se registraron en localidades como Puyacatengo, con casi 240 milímetros de lluvia, y Teapa, donde se alcanzaron más de 200 milímetros en menos de 24 horas. Otras zonas como Oxolotán, San Joaquín, Chapultenango y Salto de Agua también reportaron acumulados significativos.

Las autoridades estatales reiteraron que se mantiene un monitoreo permanente de ríos y zonas de riesgo, así como atención directa a la población, como parte de la estrategia integral de protección civil en Tabasco, ante la persistencia de lluvias asociadas a sistemas frontales.