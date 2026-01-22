Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que es un “símbolo” el hecho de que los reyes de España, Felipe y Letizia, hayan acudido al stand del invitado especial de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), México, y se hayan fotografiado con los pueblos indígenas.

“Nos comentaron hace un ratito que los reyes de España llegaron a Fitur, al stand de México. Están con los pueblos originarios, es un símbolo” Claudia Sheinbaum

Así lo dijo Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera desde Puebla, luego de que los reyes de España llegaron como tradicionalmente lo hacen a Fitur, la feria más importante de turismo a nivel internacional, aunque con particularidades este 2026.

Reyes de España visita stand de México en Fitur (Sectur )

Había duda sobre la visita de los reyes de España a Fitur 2026

Debido a la tragedia por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, Cordoba, España, estaba en duda si los reyes de España acudirían a la inauguración de Fitur.

Fitur inició el 21 de enero pero fue este 22 de enero cuando los reyes acudieron, donde como parte del arranque de actividades, ambos firmaron un libro de condolencias en el stand de Andalucía.

Acudieron vestidos de luto por los 43 muertos que se cuantifican por dicha tragedia.

Reyes de España visitan stand de México en Fitur; conocen nuevo modelo turístico centrado en pueblos originarios

En fotografías de este 22 de enero, la Secretaría de Turismo a cargo de Josefina Rodríguez Zamora publicó fotos con los reyes de España en las que parecen también el embajador Quirino Ordaz y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama.

También aparecen la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar y Altagracia Gómez, asesora en el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Gobernadores en Fitur (Sectur )

Los reyes de España se tomaron fotos con integrantes de diversos pueblos indígenas de México.

Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo de México, dijo que los pueblos originarios son embajadores turísticos y protagonistas del nuevo modelo de turismo en el que se comparte cultura, saberes y sabores .

Actividades de México en Fitur (Sectur )

En Fitur, Madrid, hay presencia de los 32 estados del país con sus respectivas autoridades, algunos de ellos gobernadores, quienes han llevado diversas actividades dentro y fuera de la mencionada feria turística.

Algunos de los gobernadores que se han visto son Pablo Lemus, de Jalisco; Mauricio Kuri, de Querétaro; Libia Dennise García Muñoz Ledo, de Guanajuato; y otros.