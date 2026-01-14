El Gobierno de Tabasco, encabezado por Javier May Rodríguez, está a nada de dar inicio al Carnaval de Tenosique 2026, siendo uno de los eventos más importantes del estado, declarado como Patrimonio Cultural de Tenosique y de Tabasco desde 2007, y con las estrategias del Gobierno del Pueblo, busca consolidarse como uno de los mejores del país.

Durante la presentación, el subsecretario de Desarrollo y Promoción Cultural, Salvador Manrique Priego, y la alcaldesa de Tenosique, Sandra Beatriz Hernández Jiménez, dieron a conocer el programa oficial con actividades artísticas y culturales que se estarán llevando a cabo.

Carnaval Tenosique 2026 espera más de 100 mil visitantes

El Carnaval Tenosique 2026 se realizará del 19 de enero al 17 de febrero; es por eso que el gobierno de Tabasco hizo un llamado a toda la ciudadanía a asistir al “Carnaval más raro del mundo”, el cual espera una afluencia de más de 100 mil visitantes nacionales e internacionales.

Aida Elba Castillo Santiago, titular de la Secretaría de Cultura, detalló que con este tipo de eventos el Gobierno del Pueblo impulsa la creación de un producto nacional, que llega a ser igual de grande e importante que la Guelaguetza en Oaxaca o el Carnaval de Veracruz.

Carnaval de Tenosique 2026 en Tabasco se llevará a cabo del 19 de enero al 17 de febrero (Cortesía)

Por su parte, Sandra Beatriz Hernández agradeció el respaldo del gobernador, quien se ha encargado de impulsar el fortalecimiento del turismo en la región, convirtiéndose en “La Capital del Turismo”, con infraestructura hotelera y restaurantera.

Gobierno de Tabasco presenta actividades del Carnaval de Tenosique 2026

Durante el evento, se dio a conocer que el 19 de enero comenzará el carnaval con la tradicional tiradera de harina, una de las expresiones más emblemáticas de la festividad, donde participan todas las edades.

Por otra parte, el recorrido de la Danza del Pochó se llevará a cabo el 25 de enero para terminar el 17 de febrero, evento en el que las y los asistentes podrán disfrutar de personajes emblemáticos como los cojoes, pochoveras y jaguares.

Carnaval de Tenosique 2026 en Tabasco se llevará a cabo del 19 de enero al 17 de febrero (Cortesía)

Carnaval Tenosique dejará derrama económica millonaria

De acuerdo con los reportes, el carnaval pretende dejar una derrama económica de 130 millones de pesos, lo que beneficiará a empresarios locales y a los municipios de la región de Los Ríos.

La mandataria municipal señaló que este evento representa una fiesta de identidad, tradición y orgullo para el pueblo de Tenosique, con experiencias únicas como la Danza del Pochó, los desfiles de carros alegóricos, las comparsas y la música, integradas en una agenda pensada para toda la familia.

Carnaval de Tenosique 2026 en Tabasco se llevará a cabo del 19 de enero al 17 de febrero (Cortesía)

De igual manera, aseguró que Tenosique cuenta con la infraestructura hotelera adecuada para recibir a miles de visitantes, garantizando una estancia segura, cómoda y cercana a las tradiciones.

Finalmente, el Gobierno de Tabasco lanzó una invitación para que tanto locales como turistas nacionales e internacionales puedan asistir al Carnaval de Tenosique 2026 y disfrutar de la gastronomía, los sitios arqueológicos, espacios turísticos y espacios recreativos del municipio.