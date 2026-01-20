Javier May Rodríguez, gobernador de Tabasco, encabezó la entrega de los primeros 100 certificados de Vivienda del Bienestar “Construyendo Esperanza” del 2026, con el objetivo de beneficiar a familias en situación de pobreza en el municipio Centro.

El gobernador estuvo acompañado por la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna Huerta, donde aseguró que esta entrega corresponde a las mil casas que se entregarán en este municipio a lo largo de este año.

“No se trata únicamente de construir casas, se trata de levantar comunidad, garantizando condiciones dignas para que las familias puedan desarrollarse con tranquilidad y esperanza” Yolanda Osuna, alcaldesa de Centro

Javier May prioriza el derecho a la vivienda en Tabasco

Durante su mensaje, el gobernador explicó que el primer paquete de casas estará listo para que puedan ser habitadas en marzo, asegurando que las escrituras saldrán a nombre de las jefas de familia, con el objetivo de reducir la brecha de género y reconocer su papel en la vida familiar y comunitaria.

Por otra parte, destacó que se construirán 20 mil viviendas rurales en seis años, visión que se alinea con la Cuarta Transformación, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Tabasco entregará mil Viviendas del Bienestar 2026 en Centro (Cortesía )

Daniel Arturo Casasús Ruz, secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), aseguró que esta primera entrega se logró gracias al esfuerzo del mandatario, quien en el 2025 destinó mil 200 millones de pesos para la construcción de las viviendas.

“Esta es una política pública que representa hechos, no son promesas, que ya no haya más de una familia viviendo en una sola vivienda, ni pisos de tierra, que abatamos también el rezago en la calidad de vida y que ya no tengamos más goteras cuando esté lloviendo en nuestro estado” Daniel Casasús Ruz, secretario de SOTOP

Mientras que Daniel Fernández Valenzuela, director del Invitab, explicó que cada vivienda es construida en una superficie de 58 metros cuadrados, resaltando que el año pasado, el gobierno de Tabasco entregó 3 mil 200 certificados en los 17 municipios, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de miles de familias.

Tabasco entregará mil Viviendas del Bienestar 2026 en Centro (Cortesía )

Con estas acciones, el gobierno de Tabasco reafirma su compromiso de mantener políticas públicas en beneficio de miles de familias de todos los municipios, reducir la pobreza y brindar viviendas dignas.