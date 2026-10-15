Lorenia Valles, coordinadora de Morena en Sonora, se reunió con Manuel Velasco y Alberto Anaya, dirigentes de la bancada del Partido Verde (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) en el Senado respectivamente.

El encuentro de Lorenia Valles con representantes del Verde y del Partido del Trabajo dejó abierta la posibilidad de que Morena vaya en alianza en Sonora para las elecciones 2027.

Lorenia Valles se reúne con dirigentes del Verde y PT rumbo a las elecciones 2027 en Sonora

En medio de los movimientos políticos rumbo a las elecciones 2027, Lorenia Valles sostuvo una reunión con Manuel Velasco y Alberto Anaya en el Senado, lo que desató especulaciones sobre una alianza.

Lorenia Valles (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

La coalición Morena-PT-Verde para 2027 sigue en duda luego de que se designaran a los coordinadores de la 4T en las 17 entidades federativas en las que habrá elecciones el próximo año.

Principalmente, el PT mostró su desacuerdo con los nombramientos, argumentando que Morena realizó las designaciones de forma unilateral, sin considerar la postura de los partidos aliados.

En el caso del estado de Sonora, Lorenia Valles fue designada como coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Hasta el momento se desconocía si tenía apoyo de los aliados.

Lorenia Valles se reunió este miércoles 14 de octubre con Alberto Anaya, dirigente del PT en el Senado, y Manuel Velasco, dirigente del Verde. No se conocen los temas tratados durante el encuentro.

Al terminar el diálogo, Alberto Anaya dejó abierta la posibilidad de una alianza con Morena en Sonora, mientras que el diputado petista Ramón Flores afirmó que sí irán en coalición en esta entidad.