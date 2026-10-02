El presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque, confirmó su apoyo a Lorenia Valles, quien fue nombrada coordinadora estatal de Morena en el estado de Sonora.

Javier Lamarque manifestó que asume el resultado de la encuesta interna con entereza y determinación, asegurando que el objetivo radica en brindar solidez al proyecto que ahora encabezará Lorenia Valles.

Javier Lamarque confirma su apoyo a Lorenia Valles como coordinadora de Sonora

En conferencia de prensa, Lamarque llamó a priorizar la unidad entre liderazgos locales tras darse a conocer que Lorenia Valles será coordinadora estatal de Morena en Sonora.

La postura del alcalde busca ofrecer certeza institucional ante los compromisos políticos y administrativos venideros para la entidad.

Al respaldar el resultado y cerrar filas en torno al triunfo de Valles, la prioridad será buscar la estabilidad de la agenda pública y el bienestar colectivo por encima de cualquier aspiración personal.

Lorenia Valles asume como coordinadora de Morena en Sonora (Morena)

Durante su pronunciamiento, el edil enfatizó que su labor al frente del ayuntamiento de Cajeme no sufrirá pausas, por lo que mantendrá su enfoque prioritario en la administración local.

El objetivo inmediato reside en culminar adecuadamente los trabajos y proyectos en desarrollo para entregar el gobierno municipal en óptimas condiciones de operatividad, dentro de un lapso de nueve a once meses.

Por otra parte, reiteró que la meta esencial del movimiento estriba en dar seguimiento a la transformación del estado, impulsando acciones orientadas al desarrollo social de los habitantes.

Lamarque sostuvo que la convicción colectiva debe prevalecer para garantizar resultados tangibles en la función pública.

Finalmente, el alcalde subrayó que el acatamiento del resultado da por finalizada cualquier deliberación respecto a la cohesión dentro de Morena.

De esta forma, se reafirma la voluntad de respaldar con serenidad y firmeza la continuidad gubernamental del partido en Sonora mediante el apoyo a Lorenia Valles.