Wendy Briceño es una política y activista mexicana, actual gerente de Banobras en Sonora.

María Wendy Briceño Zuloaga, ha sido dos veces diputada federal por Morena donde, como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, promovió leyes para el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Wendy Briceño, exdiputada federal y gerente ejecutiva de Banobras en Sonora.

¿Quién es Wendy Briceño?

María Wendy Briceño Zuloaga, la actual gerente de Banobras en Sonora, es originaria de Hermosillo.

Actualmente militante de Morena, se ha desempeñado en cargos públicos locales y federales, además de dedicarse al activismo social.

¿Quién es Wendy Briceño? (Wendy Briceño/Facebook)

¿Cuántos años tiene Wendy Briceño?

Wendy Briseño nació el 15 de septiembre de 1978, por lo que actualmente tiene 48 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Wendy Briceño?

Ya que el cumpleaños de Wendy Briceño es el 15 de septiembre, la gerente de Banobras en Sonora nació bajo el signo zodiacal de Virgo.

¿Wendy Briceño tiene esposo?

Se desconoce si Wendy Briseño tiene o no esposo.

¿Wendy Briceño tiene hijos?

Se desconoce si Wendy Briceño tiene o no hijos.

¿Qué estudió Wendy Briceño?

María Wendy Briceño Zuloaga es maestra en Estudios de Género por el Colegio de México, con estudios en Igualdad de Género, Políticas Públicas, Legislación y Liderazgo por el ITAM.

Asimismo cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora.

¿Cuál es la trayectoria de Wendy Briceño?

Wendy Briceño se desempeña actualmente como gerente ejecutiva de Banobras en Sonora; sin embargo, ya ha ocupado otros cargos públicos como:

Diputada federal por Hermosillo, Sonora en la LXIV y LXV Legislatura (de 2018 a 2024)

presidenta de la Comisión de Igualdad de Género

Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Sonora

Por otra parte, realiza activismo por la mujer y las comunidades indígenas y ha sido coordinadora de los planes de Justicia Comca’ac, Mayo-Yoreme y Guarijío.

En 2023 recibió la presea al Poderío de las Mujeres Sonorenses por el Congreso local.

Asimismo, fundó programas de radio con enfoque de género en radio comunitaria e imparte cursos y seminarios en materia de: