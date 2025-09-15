El cantante Natanael Cano de 24 años de edad, decidió pasar la noche en el Penal de Hermosillo en Sonora, demostrando así el trato privilegiado y de corrupción en la cárcel.

Un video demostró que Natanael Cano decidió encerrarse en el Penal de Hermosillo para pasar una noche de fiesta con su colaborador, Francisco Alejandro “El Terry” cuya denuncia no es menor.

Natanael Cano evidencia corrupción en el Penal de Hermosillo haciendo fiesta con El Terry

El llamado ‘rey de corridos tumbados’ Natanael Cano decidió ingresar al Penal de Hermosillo para armar una fiesta dentro, como si fuese un hotel de lujo.

Un video mostrado por la periodista Michelle Rivera, evidencia a Natanael Cano en el Penal de Hermosillo rodeado de reclusos mientras canta “Despapayo”.

Natanael Cano, cantante. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Sin embargo, no se trató de una convivencia en la cárcel de Hermosillo, Sonora, sino de la presunta corrupción y el trato privilegiado que se vive.

Inclusive se ve a reclusos con el uniforme beige que usan en la cárcel, así como bebidas alcohólicas y cigarros mostrando el ambiente de fiesta.

Y es que en el Penal de Hermosillo es donde se encuentra recluído un colaborador de Natanael Cano conocido como “El Terry”.

Francisco Alejandro alias “El Terry” se encuentra en el Penal de Hermosillo con acusaciones de violación agravada.

El proceso contra el colaborador de Natanael Cano sigue y por ello se encuentra en prisión preventina justificada.

Fiscal General de Sonora investiga la presencia de Natanael Cano en el Penal de Hermosillo

El Fiscal General de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, fue cuestionado sobre la corrupción y privilegio en el Penal de Hermosillo por la presencia de Natanael Cano en la cárcel en una aparente fiesta con reclusos, declarando que la investigación inició.

En un encuentro con la prensa, el Fiscal General de Sonora señaló que la investigación sobre la presunta presencia de Natanael Cano en el Penal de Hermosillo ya inició.

Asimismo, señaló que habrá sanciones para inclusive miembros de la Secretaría de Seguridad (SS) si la investigación los apunta como responsables.

“Se apliquen las sanciones que en su caso pudieran surgir por alguna posible conducta delictiva con la dependencia de las acciones interiores y de disciplina que realice la propia Secretaría”. Gustavo Rómulo Salas Chávez

Seguridad pública de #SONORA investiga veracidad de video en el que aparece @NatanaelCan0, presuntamente cantando al interior del Cereso 1 de #Hermosillo.



Esto dice el titular de la @fgjesonora 👇🏻 https://t.co/cJAuhXUxKO pic.twitter.com/bYKY67fpyS — Michelle Rivera (@michelleriveraa) September 15, 2025

Hasta el momento, Natanael Cano no se ha pronunciado al respecto sobre si es verdad que estuvo en el Penal de Hermosillo o no.