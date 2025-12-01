Natanael Cano -de 24 años de edad- libra proceso penal por el delito de cohecho en Hermosillo tras casi dos años de los hechos.

En marzo de 2024, Natanael Cano fue detenido por manejar a exceso de velocidad en Hermosillo y sobornó a los policías para que lo liberaran.

Natanael Cano obtiene suspensión condicional del proceso por cohecho

Dos años después de que cometiera el delito de cohecho y se exhibiera el delito en redes sociales, Natanael Cano se libra del proceso penal.

Un juez de distrito otorgó la suspensión condicional a Natanael Cano tras ser vinculado a proceso por el delito de cohecho.

La suspensión condicional consiste en finalizar un proceso a cambio de cumplir con ciertas condiciones establecidas por un juez .

Natanael Cano se salva del proceso penal en su contra por sobornar a policías de #Hermosillo.



Fue un juez de distrito quien otorgó la suspensión condicional al joven cantante, confirmó el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de #Sonora

Por lo que Natanael Cano deberá cumplir con las medidas que un juez dictaminen, las cuales podrían ser:

Pagara una fianza

Firmar periódicamente en la Fiscalía

Asistir a cursos sobre el delito que cometió

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, Rafael Acuña, confirmó que Natanael Cano obtuvo la suspensión condicional.

“Se le otorgó la suspensión condicional de la sanción por el juez que está atendiendo su asunto. Debo señalarles que ya anteriormente se le había negado este beneficio, pero él pidió un amparo y el juez de distrito le concedió el amparo” Rafael Acuña, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora

Rafael Acuña mencionó que si Natanael Cano cumple con las condiciones del juez, ya no se seguirá el proceso en su contra.

“Se le da un término, se suspende una sanción, un término de un año y si cumple con las obligaciones, queda eliminado el delito” Rafael Acuña

Natanael Cano rendirá cuenta a las autoridades de Hermosillo por un año

Rafael Acuña reveló que el juez del caso de Natanael Cano determinó que durante un año debe cumplir con las medidas que le otorgó.

Si Natanael Cano cumple con lo que le impuso el juez, prácticamente se eliminará el delito de cohecho de su historial, según explicó Rafael Acuña.

Trascendió que Natanael Cano debe cumplir con las siguientes condiciones:

Donar 400 mil pesos a una institución benéfica

Firma periódicamente por 6 meses

Tener buena conducta durante un año

Si Natanael Cano cumple con las medidas que le impuso el juez, querrá libre de cualquier proceso por cohecho y librará sentencia que va desde lo económico hasta prisión.