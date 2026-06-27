Morena formalizó el registro de seis aspirantes que participarán en el proceso interno para definir a la persona que encabezará la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en Sonora, figura que posteriormente será la candidata o candidato del partido a la gubernatura del estado para el periodo 2027-2030.

El registro se realizó en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México, sede habilitada por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para recibir la documentación de las y los participantes.

¿Quiénes son los seis aspirantes registrados por Morena en Sonora?

Los seis aspirantes arribaron juntos al recinto, en una imagen de unidad durante el arranque del proceso interno con el que Morena definirá a quien encabezará los trabajos de organización política en la entidad.

Los perfiles registrados son:

Al concluir el registro, Froylán Gámez Gamboa señaló que esta muestra de unidad responde al trabajo de coordinación encabezado por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, quien además funge como coordinador del Consejo Nacional de Morena.

Froylán Gámez llama a fortalecer la unidad y dar continuidad a la Transformación en Sonora

Froylán Gámez Gamboa afirmó que Sonora atraviesa una etapa en la que es necesario consolidar las políticas públicas implementadas en los últimos años e impulsar nuevos liderazgos cercanos a la ciudadanía.

Asimismo, aseguró que su participación en el proceso representa un compromiso para dar continuidad a los programas de bienestar impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo, con el objetivo de ampliar las oportunidades para las familias sonorenses.

Sonora ha avanzado gracias a un proyecto que ha puesto a la gente en el centro de las decisiones. Hoy nos corresponde consolidar esos logros y seguir trabajando con cercanía, escuchando a la ciudadanía y respondiendo con resultados. Cuenten conmigo para seguir transformando este gran estado. Froylán Gámez Gamboa, Secretario de Educación y Cultura con licencia.

Como parte de las actividades del proceso interno, los seis aspirantes ofrecerán este sábado una conferencia de prensa conjunta en Hermosillo, donde presentarán un posicionamiento sobre el inicio de la contienda interna y la siguiente etapa del proceso de Morena.