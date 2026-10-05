Jesús Maximiano Verduzco Soto, doctor relacionado con ocho muertes ligadas a la administración de sueros vitaminados, se entregó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

Tras meses de su búsqueda por autoridades de Sonora, el médico acudió a las instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía de Sonora.

Ahora el doctor quedó a disposición de las autoridades de Sonora, quienes determinarán su situación legal por las muertes debido a la administración de sueros vitaminados por las que es señalado del delito de homicidio culposo.

Fiscalía de Sonora ofrecía hasta 500 mil pesos por Jesús Maximiano Verduzco

Aunque el doctor Jesús Maximiano Verduzco se entregó ante la Fiscalía de Sonora, la dependencia ofrecía por su captura hasta 500 mil pesos.

Por su probable participación del delito culposo con resultado de material de homicidio por responsabilidad médica.

La recompensa que ofrecía la Fiscalía de Sonora por el doctor era para quién proporcionara información eficiente, veraz precisa y oportuna para su captura.

Adicionalmente la Fiscalía de Sonora contaba con una orden de aprehensión vigente en contra del médico.

Ofrecen recompensa por Jesús Maximiano Verduzco (Fiscalía de Sonora / X)

Jesús Maximiano Verduzco era buscado por la Interpol

Además de la misma Fiscalía de Sonora, el doctor dedicado a la medicina estética también tenía una ficha roja de búsqueda de la Interpol, solicitada por México.

Sin embargo, según últimos reportes periodísticos de N+, el doctor no tenía ningún registro de haber salido del país.

Por lo que las autoridades locales del estado de Sonora mantenían su búsqueda e incluso hasta con 60 órdenes de cateo para dar con el paradero de Jesús Maximiano Verduzco.

También entre las diligencias realizadas por parte de las autoridades de Sonoras se aseguró:

Medicamentos

Soluciones

Insumos de la clínica en la que operaba

Así como análisis especializados para determinar causas de posibles afectaciones y posibles responsabilidades.