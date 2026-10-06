El titular de la fiscalía de Sonora, Gustavo Salas, informó que se solicitará la medida cautelar de prisión preventiva para Jesús Verduzco por el caso de los sueros vitaminados que dejó 8 muertos.

“Vamos a pedir la prisión preventiva justificada” Gustavo Salas. Fiscal de Sonora

Así lo adelantó en conferencia de prensa en la que también resaltó que a pesar de que el médico está en mal estado de salud, no puede acceder a la prisión domiciliaria.

Asimismo, el fiscal de Sonora sostuvo que tras entregarse por el caso de los sueros vitaminados, Jesús Verduzco ya fue ingresado al Cereso de Hermosillo.

Jesús Verduzco iría a prisión preventiva por caso de sueros vitaminados

El lunes 5 de octubre, Jesús Verduzco, que estaba prófugo por la muerte de 8 pacientes a quienes les suministró “sueros vitaminados”, se entregó a autoridades ministeriales en Sonora.

En seguimiento al proceso que pesa en su contra, el médico fue ingresado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Hermosillo, donde podría permanecer a pesar de su delicado estado de salud.

Lo anterior debido a que el fiscal de Sonora, Gustavo Salas, declaró que si bien Jesús Verduzco presenta una “una situación precaria de salud”, se solicitará la medida cautelar de prisión preventiva.

“Vamos a pedir la prisión preventiva justificada, toda vez que, aun y cuando a través de su defensa nos contestaron, el señor tuvo la calidad de evadido de la acción de la justicia” Gustavo Salas. Fiscal de Sonora

Al respecto, el fiscal estatal explicó que por su edad, el médico no puede acceder a la prisión domiciliaria y no existe una orden judicial que le permita estar bajo dicha medida cautelar.

Cabe destacar que tras reportarse la entrega voluntaria de Jesús Verduzco, las autoridades de Sonora revelaron que el médico había sido amputado de forma reciente y presenta serios problemas de salud.

Jesús Maximiano Verduzco Soto (Michelle Rojas)

Jesús Verduzco ya fue ingresado al Cereso de Hermosillo; enfrentará su audiencia de imputación

Al informar que se solicitará la prisión preventiva en contra de Jesús Verduzco, el fiscal de Sonora resaltó que el médico ya fue ingresado al Cereso de Hermosillo por el caso de los sueros vitaminados.

De la misma forma, expuso que en seguimiento al proceso judicial que se lleva a cabo en su contra, este mismo 6 de octubre se celebrará la audiencia de imputación en el centro penitenciario.

Jesús Maximiano Verduzco Soto (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Luego de recordar que Jesús Verduzco es acusado del delito de homicidio por mala praxis, destacó que hay otras carpetas de investigación y órdenes de aprehensión en su contra.

Además, expuso que por el caso se contabilizan 8 muertos y 12 lesionados por los que se han ejecutado 25 cateos en los que se aseguraron 7 inmuebles, 16 vehículos y varias cuentas bancarias.