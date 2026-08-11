La familia de Daniel Humberto, empleado del doctor Maximiano Verduzco, prófugo por la muerte de 8 personas en Hermosillo, Sonora, acusó presión de autoridades para implicarlo en el caso de los sueros vitaminados.

Los familiares sostienen que Daniel Humberto no conoce el paradero del médico y que no participaba en la fabricación ni administración de los sueros, ya que únicamente desempeñaba trabajos de recepción.

“Él era el que hacía las citas, pasaba a la gente. Él era recepcionista, no hacía sueros, no inyectaba, no hacía nada de eso”. María del Refugio Escalante, madre de Daniel Humberto

Sin embargo, el Gobierno de Sonora rechazó esa versión, indicando que un pariente de Daniel Humberto lo acusó de estar ayudando a Maximiano Verduzco a recibir medicinas, ya que, trasciende, su estado de salud es delicado.

Así operaba la clínica de sueros de Jesús Maximiano, según video (Captura de pantalla)

Detienen a Daniel Humberto; un familiar lo señala de apoyar al médico prófugo

Al respecto, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, aclaró que continúa la investigación por los sueros y negó que exista persecución contra Daniel Humberto para vincularlo con el caso.

En una conferencia de prensa, el comisario general de la AMIC, Carlos Alberto Flores, explicó que su detención se debió a que un familiar de Daniel Humberto lo acusó de estar ayudando a Maximiano Verduzco a recibir medicamentos.

Según el familiar, el apoyo al médico prófugo se debe a que su estado de salud es delicado y, al no poder salir por la orden de aprehensión en su contra, recibe la ayuda de Daniel Humberto.

“Un familiar, no voy a decir quien, que está inconforme con lo que sucedió, está manifestando que esta persona auxilió al médico en recibir el medicamento para su atención, porque está muy malo de salud, es lo que nos refieren”. Carlos Alberto Flores, comisario general de la AMIC

Sobre la reciente detención, Carlos Alberto Flores comentó que las autoridades hallaron droga entre las pertenencias del hombre, quien no pudo demostrar tener otro empleo después del cierre del consultorio.

Difunden fotos de Jesús Maximiano (@rosaliliatorrs/ X)

“Le sembraron droga”: Familia acusa presión contra Daniel Humberto

En una entrevista con Radio Fórmula, la señora María del Refugio Escalante, madre de Daniel Humberto, acusó a las autoridades de detener al hombre después de haberle “sembrado” droga.

La madre denunció que el presunto hallazgo de droga fue un pretexto para interrogar a Daniel Humberto sobre el caso de los sueros vitaminados que provocaron 8 muertes en Hermosillo.

“A mi hijo lo levantaron y le pusieron droga. Nunca le preguntaron sobre la droga, nunca; todo fue sobre el doctor. ¿Pero qué les va a decir él? Él no sabe". María del Refugio Escalante, madre de Daniel Humberto

Además, señaló que otros compañeros de su hijo también son hostigados por autoridades, aunque únicamente Daniel Humberto fue detenido luego de ser vigilado durante días por agentes.